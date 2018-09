Aleš Fuksa, Právo

„Byl strašně blízko, jen několik metrů od nás. Byl to neskutečný zážitek plný radosti, ale zároveň strachu. Děti jsou od té chvíle částečně vyděšené a vidí teď medvěda všude,“ řekla Právu Eva Filipová z Vranče.

Mládě medvěda se potulovalo nejen v blízkosti školy, ale procházelo i kolem dalších obydlí. „Spolu s kamarádem jsme jej stihli nafotit u zastávky ve Vranči. Byl velký asi devadesát centimetrů, když byl na čtyřech nohou. Tak blízko jsme ho tu viděli poprvé,“ přiznala Filipová. Jak doplnila, medvědi se někdy k vesnici stahují. „Občas se tu vyskytnou, ale výjimečně tak blízko u cesty a u lidí.“

Na medvěda narazila matka s dětmi

Medvěd podle ní nebyl ani vystresovaný. „Vypadal, jak kdyby se lidí nebál. Když nás po chvíli bylo víc pozorujících, odkráčel pomalu od zastávky směrem k lesu,“ podotkla Filipová.

Na mladého medvěda už od čtvrtečního večera obyvatele upozorňují i radnice. „Žádáme občany, aby se z bezpečnostních důvodů vyhýbali lesům a děti doprovázeli do školy,“ píše starostka Stanislava Špruncová na webových stránkách Nového Hrozenkova.

Na výskyt medvěda upozorňuje radnice, František Šulgana z CHKO Beskydy lidi nabádá, aby nepanikařili

Zvíře přechází přes území Nového Hrozenkova-Vranča a Karolinky-Stanovnica.

„Není důvod k panice. Pouze chovatelé většího počtu volně chovaných zvířat by měli být obezřetní. Pokud byste měli informace o výskytu medvěda, volejte na telefonní čísla správy CHKO,“ žádá starostka Karolinky Marie Chovanečková.

Podle Františka Šulgana z CHKO Beskydy již nejde o mládě, které by se jinak po revíru pohybovalo s matkou. „S matkou je tak do tří let, pak ho samice odežene. Toto už je mladý medvěd, může mít přes sto kilo. Jeho stopu už máme odlitou. Hlavně ať nikdo nepanikaří. Víme o něm. Pětačtyřicet let tu bývají medvědi každým rokem,“ sdělil Právu.

Před zimou se snaží medvěd nashromáždit potravu a tuky. „Proto hledá sladké ovoce. V trusu se kromě trávy objevily i švestky a mirabelky.“

Nyní je podle ochranáře potřeba vysledovat, zda medvěd stále projevuje plachost. „Zatím to vypadá, že se k Vranči zatoulal výjimečně a chová se jako divoký medvěd,“ dodal Šulgan.