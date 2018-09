jas, Novinky

Šéf strany Pavel Bělobrádek připomněl, že lidovci jsou na komunální scéně nejsilnější stranou, neboť mají přes 4000 zastupitelů a přes 300 starostů.

„Děláme politiku pro lidi, a proto jsme úspěšní v komunálních volbách,” uvedl Bělobrádek.

Místopředseda lidovců Jan Bartošek řekl, že v současnosti chybí v České republice zhruba 50 tisíc bytů. To by prý mohly pomoci vyřešit obce.

Česká republika by si podle Bartoška měla půjčit 100 miliard korun na výstavbu bytů a tyto peníze by půjčila starostům. „Formou nájmu se to zaplatí, nikdo nic nebude dlužit a lidé budu slušně bydlet,” uvedl Bartošek.

Strana proto přišla s aplikací Pojďme bydlet, do níž budou moci lidé fotit a posílat neobydlené domy či vhodné parcely, které by jednotlivé obce mohly využít například pro výstavbu obecních bytů. „Starostům to předáme, kde všude se dá v ČR bydlet,” popsal Bartošek fungování aplikace.

Lidovci kladou rovněž velký důraz na rodinu. Jak připomněl pražský zastupitel Jan Wolf, průměrná cena novostavby v Praze je 94 tisíc za metr čtvereční, což je však mimo finanční možnosti drtivé většiny lidí.

Město by proto mělo stavět i startovací a malometrážní byty, kde by mohli bydlet mladí lidé, ale také třeba senioři, pro něž by byl velký byt zbytečný.