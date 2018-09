Novinky, ČTK

„My nemáme přímý vliv na odměňování v jiných nemocnicích než ministerstvem přímo řízených a některých krajských," řekl ministr. Odmítá navíc plošné odměňování, ředitelé nemocnic si podle něj mají sami rozhodnout, komu a kolik přidají. Peníze na to příští rok podle něj mít budou, do nemocnic půjde o 20 miliard korun víc než letos. Je to výsledek dohody všech segmentů zdravotnictví.

„Předpokládáme, že k navýšení dojde a bude ještě větší. Ale na tom se s odbory neshodneme. Zaměstnavatelé vnímají, že problém existuje, a nedovolí si nezaplatit personál. Ředitel, který mu nezaplatí a personál mu odejde, si nemocnici moc dlouho neudrží,” dodal Vojtěch.

Nedůvěřivé odbory



Odbory ale ředitelům nevěří, že se peníze navíc dostanou k zaměstnancům. "Plošný nárůst platů měl pro nemocnice sloužit jako stabilizační prvek, protože většina zaměstnanců v nemocnicích je extrémně přetěžovaná," řekla novinářům předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková.

„Plošně ve všech českých nemocnicích je porušovaný zákoník práce i další předpisy, například o manipulaci s těžkými břemeny,” dodala Žitníková. Na některých odděleních podle ní sestra sama zvedá těžké pacienty. Odbory proto pošlou podání na inspektoráty práce, aby zkontrolovaly počty přesčasových hodin.

Nemocnice podle ní nemohou konkurovat výrobní sféře či obchodním řetězcům, kde je nástupní plat i kolem 29 000 korun.

Ve zdravotnictví pracuje čtvrt miliónu lidí



Ve zdravotnictví pracuje asi 260 000 lidí, v sociálních službách kolem 100 000. Nejvíce, asi 80 000, je zdravotních sester, jejichž hrubý plat byl loni ve státní sféře průměrně 36 000 korun, v nestátní 24 200 korun. Platy sester rostly podle analýzy ministerstva zdravotnictví loni o 12 procent místo slíbených deseti procent. Za poslední čtyři roky to bylo téměř o třetinu. Přesto jich aktuálně v nemocnicích chybí kolem 3000. Pomoci má příspěvek 5000 korun za práci na směny, který dostanou od příštího roku.

Odbory namítají, že sestry v městských, krajských a soukromých nemocnicích dostávají méně a příplatky se k nim mnohdy nedostanou.

Ministerstvo navrhuje sedmiprocentní růst také pro začínající lékaře, zkušenější dostanou dvě procenta navíc. „Myslíme si, že u nich to víc než u tarifu je o dalších složkách mzdy,” dodal ministr.