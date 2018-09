Pavel Orholz, Právo

Kuba odmítá, že se jedná pouze o populistický tah a dušuje se, že Šetřilka je realizovatelným projektem. „Jsme přesvědčení, že budějovičtí senioři tady platili celý život daně a město se má starat o to, jak se nyní mají. S těmi důchody si nemohou užívat, tak jak by si zasloužili a myslíme si, že by si měli své peníze spíše šetřit. Neutrácet je za nutné výdaje, a proto přicházíme s kartou Šetřilkou,“ konstatoval Kuba.

Za kartu by podle plánu občanských demokratů zaplatil každý důchodce 365 korun ročně. „Ženy nad 62 let a o tři roky starší muži by měli čerpat zdarma například svoz odpadu, ale také zlevněné obědy ve školních jídelnách za čtyřicet korun. Rádi bychom jim pomocí této čipové karty nabídli také vstupy na všechna městská zařízení jako plovárnu zdarma, měli by mít levnější třeba také zápasy místních klubů,“ vysvětlil Kuba.

Podle něho by karta nabídla časem více možností. „S tímto konceptem jsme nyní přišli a také ho tak představujeme. Chceme takto dát seniorům jasně najevo, že by se město pod naším vedením o jejich život a aktivity daleko více zajímalo. Je samozřejmé, že by služby na kartě přibývaly a chceme slyšet také podněty od seniorů. Jedním z plánů je jejich lepší informovanost o jednotlivých akcích ve městě,“ poznamenal Kuba.

Budějovická ODS představila kartu ve čtvrtek na tiskové konferenci ve zlaté barvě. „Tohle je taková ukázka toho, jak by karta mohla vypadat. Ještě ji budeme během kampaně seniorům představovat,“ podotkl Kuba. Šetřilku by mohli využívat i lidé s handicapem, kteří jsou držitelé průkazu ZTP. „Vím, jak lidé s nějakým handicapem žijí. Jsou aktivní, sportují a mají své sny stejně jako ti zdraví. Já chci být garantem toho, že náš tým na radnici přinese i nový pohled. Šetřilka je jen první krok,“ konstatoval handicapovaný sportovec a kandidát občanských demokratů Zbyněk Sýkora.

Sliby za desítky miliónů



Náklady na kartu by se vyšplhaly podle prvotních propočtů na desítky miliónů korun. „Náklady by si vyžádal například svoz odpadů pro seniory zdarma a jsme přesvědčeni, že by se jednalo o jednotky miliónů korun, které bychom ušetřili efektivnějším řízením. Hlavní položkou by byly dotace na obědy, které odhaduji na dvacet miliónů korun. Celkem by si vyžádala karta asi 30 miliónů z městského rozpočtu,“ zmínil Kuba.

Budějovice však prý v posledních čtyřech letech vybírají na daních o 170 miliónů korun více než v minulosti. „Město bohatne a my říkáme, že se to chceme se seniory podělit,“ dodal Kuba.