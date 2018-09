Jan Martinek, Právo

Její rodina se v roce 2016 rozhodla pro rekonstrukci chaty. Známý jim doporučil pana P. (jeho jméno redakce zná). „Sešli jsme se, podepsali jsme smlouvu, na jeho účet převedli zálohu 100 tisíc korun na materiál a čekali, že ve smluvený termín práce začnou. Bohužel nezačaly,“ vyprávěla Dana.

Řemeslník totiž smlouvu po několika dnech vypověděl, a to bez písemného upozornění. „Jen zavolal, že spolupráci ruší,“ vzpomínala.

K vrácení zálohy se neměl, místo toho spustil kolotoč výmluv. Po měsíci urgencí vrátil 80 tisíc korun, zbytek si nechal, údajně kvůli nákladům, které s projektem už měl. Podle Dany ale práce, kterou před započetím rekonstrukce udělal, sumě rozhodně neodpovídala.

„Posekal pár metrů trávy a křovinořezem roští. Také demontoval kuchyň a odstěhoval sedačku, nicméně ze své iniciativy, vše si odvezl v dodávce, my bychom to jinak vyhodili. Ke všemu si napočítal dopravu a zaokrouhlil to na 20 tisíc.“

Dana a její rodina se nehodlaly se ztrátou peněz smířit. „Na doporučení právníka jsem posílala výzvy k úhradě i poštou, nicméně dopisy se mi vracely jako nedoručitelné, s poznámkou ,adresát na uvedené adrese neznámý‘. Přitom šlo o adresu uvedenou na smlouvě,“ líčila. Teprve po pohrůžce soudem vrátil P. dalších 10 tisíc.

Dana předala záležitost České obchodní inspekci, která zajišťuje mimosoudní řešení sporů. Ti se pokoušeli s dotyčným spojit, obsílky se ale vracely.

„Po telefonu uvedl novou adresu, ale ani na té nereagoval. Po několikaměsíčním čekání jsme se ničeho nedobrali. Spousta lidí by nad tím mávla rukou, mně ale šlo o princip. Byla jsem neskutečně vytočená tím přehlížením a drzostí,“ popsala Právu Dana, která nakonec dala řemeslníka k soudu.

Soud, k němuž se nedostavil, vyměřil P. zaplatit dlužnou částku. „Na výzvu nereagoval. Nepochodili jsme ani u exekutora, který u P. nenašel žádný majetek, spoření, příjem ani bankovní účet. Na VZP je evidován jako osoba důchodového věku, ale dle sdělení ČSSZ nepobírá žádný důchod,“ líčila Dana. Exekutor se nakonec s P. dohodl na splácení 1000 Kč měsíčně, které ale nesplácí.

Tím ale její příběh neskončil, naopak. Přes internetový portál Dana našla stavební firmu pa­na V., který se jevil jako solidní. První den přijel bez smlouvy, chtěl jen zálohu na materiál. Dostal 21 tisíc korun a klíče od chaty. Zálohu sebral a zmizel. Na žádnou z výzev nereagoval.

Následovalo stejně kolečko: Česká obchodní inspekce, soud. „Nyní je to u exekutora. Tomu se sice podařilo zjistit, že V. má penzijní připojištění, ale že před námi jsou další věřitelé, není tedy vůbec jisté, zda se na nás dostane,“ uvedla mladá žena.

Do třetice všeho dobrého? Vůbec ne. „Oslovila jsem stavební firmu mého kamaráda. Vše běželo v pořádku do chvíle, kdy firma začala mít problémy s plněním termínů, zejména kvůli dodavatelům,“ vyprávěla Dana třetí dějství příběhu.

„Vše se dostalo do stavu, kdy už firmě nabíhalo penále z prodlení předání stavby (ve finále téměř 70 tisíc), ale ani to nebyla dostatečná páka, aby se k závazkům postavili čelem. Jen dokola sliby, že už za týden…plácali se s tím půl roku a chata stále není hotova,“ vyprávěla.

Firma navíc po Daně a její rodině chtěla zaplatit „vícenáklady“ v hodnotě 600 tisíc korun. „Málem jsem z toho dostala infarkt. Nakonec se omluvili, že si to špatně spočítali,“ řekla Dana, která s firmou skončila a na shánění další už rezignovala. „Sjednáváme si řemeslníky individuálně a něco si děláme sami. Což je nakonec nejlépe odvedená práce,“ uzavřela.

Podvedení klienti, kteří nechtějí záležitost řešit soudně, se stejně jako Dana mohou obrátit na ČOI, která zprostředkovává mimosoudní řešení. Taková služba je zdarma, podle mluvčí ČOI Jany Jelínkové musí ale spotřebitel splnit určité podmínky. „Musí například doložit, že se snažil se subjektem dohodnout, ale že subjekt ne­reagoval,“ řekla Právu.

Bohužel ČOI nemá na podvodníky, kteří hrají mrtvého brouka, žádnou páku. „Pokud firma nereaguje, tak naše oddělení nemá žádný právní titul, aby mohlo něco vymáhat. Zákazník se musí soudit,“ dodala Jelínková.