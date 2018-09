ČTK

První dva tygry pocházející ze zoo ve Francii biopark poslal do Turecka na konci srpna. "Dva tygři a tři lvi odletěli v sobotu večer z carga ruzyňského letiště. Převoz všech sedmi šelem stál asi půl miliónu korun a hradila ho turecká strana," uvedl Hnízdil.

Samotný transport se podle něj odehrál bez potíží. Šelmy byly v pěti velkých bednách o celkové váze 2,1 tuny. V nové zoo Aslan Park je pro kočkovité šelmy vybudováno 14 velkých výběhů a šelmy z bioparku jsou jejich prvními obyvateli. Bez nalezení nového domova by podle Hnízdila byly po vyřazení z cirkusů s největší pravděpodobností utraceny. "V Turecko dožijí v důstojném prostředí," řekl.

Uspaný lev v Bioparku

FOTO: Policie ČR

Šelmy z cirkusů Hnízdil přivezl do bioparku před řadou měsíců, jejich vývoz do Turecka zdržovalo vyřízení patřičných povolení. V bioparku přebývaly v cirkusových přepravních vozech. "Starší maringotka půjde nyní do šrotu. Druhou novější budeme moci použít v případě potřeby například jako izolaci," uvedl Hnízdil.

Nevhodný chov



Veterináři, kteří v bioparku v červenci udělali kontrolu, označili způsob chovu šelem v přepravní kleci na valníku za nevhodný. V bioparku nyní ještě žijí dva levharti, kteří jsou také z cirkusu z Francie. Povolení k vývozu levhartů české úřady již vydaly, čeká se na povolení z Turecka. Podle Hnízdilova odhadu by mohli levharti do Turecka odletět do konce září. Levharti nežijí v cirkusových vozech, ale v ubikacích bioparku s výběhy.

Video

Majitel o možném útěku zvířat. Zdroj: Právo

Přes všechny problémy spojené s chovem a transportem hodlá Hnízdil v záchraně kočkovitých šelem pokračovat. Po nedávno odhaleném případu porážení tygrů se již podle něj začínají projevovat následná prohlášení úřadů, že se v ČR zpřísní podmínky pro chov velkých šelem. "Již se na nás obracejí lidi, kteří nevědí, co s šelmami. Začne tady přibývat bezprizorných zvířat," uvedl Hnízdil.

Jak se šelmy dostaly ven?



Červencový útěk šelem v bioparku policie vyšetřovala jako podezření z obecného ohrožení. Na závěr vyšetřování uvedla, že se nepodařilo prokázat ani jednu z vyšetřovacích verzí a tedy zjistit, jakým způsobem byly klece otevřeny. Vyšetřování případu policie odložila. Podle Hnízdila má útěk šelem na svědomí někdo mimo biopark. Technickou závadu na kleci nebo to, že by si zvíře klec otevřelo samo, vyloučil. Vyloučil i možnost, že by útěk zvířat mělo na svědomí pochybení některého zaměstnance bioparku.

Biopark Štít se charakterizuje jako soukromé zařízení pro chov exotických i domácích zvířat ohrožených vyhubením. Vznik zařízení spadá do poloviny roku 2014. Je v obci Klamoš, v části Štít, asi šest kilometrů od Chlumce nad Cidlinou. Biopark chová lvy, tygry, levharty, pumu, kočkodany, lemury, makaky, různé druhy ptáků, dále želvy, koně, drůbež, kozy.