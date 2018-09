trj, Právo

Krnáčová už ve čtvrtek, kdy byl její návrh na změnu zákona potopen, mluvila v ČT 24 o UNESCO jako o svaté krávě. K diskusi o hrozbě vyškrtnutí Pražské památkové rezervace dala příklad Drážďan. (Ale v tomto se primátorka mýlí. UNESCO totiž z kulturního dědictví vyňalo pouze Labské údolí, nikoli Drážďany jako takové.) „Praha je dostatečně sebevědomé město, aby bylo schopno se starat o své památky bez toho, že by mělo nějakou kuratelu zahraničního subjektu,“ řekla v televizi primátorka Prahy.

Krnáčová pro Právo odmítla, že by jí vyškrtnutí ze seznamu nevadilo. Hrozí také Liverpoolu a Vídni, které jsou podle primátorky dávány Praze za vzor a o památky se starají. „Ráda bych ale uklidnila paniku, stejný dopis jsme dostali od UNESCO v roce 2008, také se jednalo o výškové budovy na pankrácké pláni a o výstavbu V-Tower, a od té doby se tam nic nového nepostavilo,“ reagovala na dotaz Práva Krnáčová.

Adriana Krnáčová

FOTO: Novinky

UNESCO před lety doporučilo dodržovat na pankrácké pláni výškovou hladinu 70 metrů. V-Tower měří téměř 104 metrů a stavěla se od roku 2015 do února 2018, v čele Prahy byla Krnáčová.

Podle primátorského lídra Pirátů Zdeňka Hřiba zavání nerespektování UNESCO velkou mezinárodní ostudou. „Jako by nestačilo, že ANO nebylo schopné vyřešit ani některé nepoctivé směnárníky a taxikáře, kteří nám kazí reputaci v zahraničí. Dobrá pověst Prahy v zahraničí je pro nás důležitá,“ uvedl na dotaz Práva Hřib.

„Členství v UNESCO má pro Prahu význam, dělá nám dobrou reklamu. Jezdí k nám díky němu i vzdělaní turisté. A Praha se musí snažit zmenšit počet těch turistů, kteří se přijíždějí jen opít a dělat binec na ulici,“ reagoval pro Právo lídr Prahy sobě Jan Čižinský.

Riziko poškození historického rázu

I podle primátorského lídra zelených Ondřeje Mirovského přímý konflikt s UNESCO představuje velkou mezinárodní ostudu. „Praha má jít příkladem a ukazovat, jak se dá propojit péče o historické památky s moderním rozvojem města,“ řekl Mirovský.

Pokud by se měnil památkový zákon a nezastavily se problematické projekty, lze čekat od UNESCO jednoznačný postoj. Praha by mohla být nejprve zařazena na seznam světového dědictví v ohrožení, jako se to stalo Vídni, nebo dokonce vyškrtnuta ze seznamu světového dědictví.

„Bez odborného stanoviska památkářů se zvyšuje riziko dalších chybných rozhodnutí včetně výstavby mrakodrapů nebo demolice cenných budov. To může vést k nenávratnému poškození historického rázu Prahy,“ varovala náměstkyně primátorky Petra Kolínská (Trojkoalice, SZ). Vyškrtnutí by podle ní znamenalo konec mezinárodní prestiže ochrany památek. „Jistě, na druhou ligu taky chodí diváci, já ale chci, aby Praha patřila do první ligy. Být mezi nejlepšími znamená více se namáhat,“ dodala Kolínská.

Pohled z Pražského hradu k Pankráci s rozestavěným mrakodrapem V Tower od architekta Radana Hubičky.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Šéf klubu TOP 09 Václav Novotný připomněl, že loni se slavilo 25 let v UNESCO. Jde o kontinuitu. „Něco, co se stalo velkým závazkem města, by končící primátor neměl zpochybňovat,“ reagoval Novotný. „Uvažovat o odchodu Prahy z UNESCO mi přijde opravdu šílené,“ reagoval lídr ČSSD v hlavním městě Jakub Landovský.

„Paní primátorka už by neměla dále svými výroky škodit. Panuje přece jasná shoda na tom, že v Praze stojíme o turisty, kteří přijíždějí za kulturou a historií a ve městě stráví více nocí, než je dnešních průměrných 2,7. A UNESCO je garantem právě kvalitní péče o historii a kulturu. Paní Krnáčové zřejmě vyhovují spíše nájezdy turistů za levným pivem a zábavou,“ dodal.

V rozhodnutí, které Výbor světového dědictví UNESCO na začátku července přijal v Bahrajnu a které adresoval Praze, vybídl k posílení památkové péče a správy památek, aby nebyly ohroženy mimořádné kulturní hodnoty historického jádra Prahy.