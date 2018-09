Renáta Bohuslavová, Novinky

O revitalizaci prostoru na místě bývalého Stalinova pomníku hovořila Krnáčová během čtyř let ve vedení města několikrát. Nyní se rozhodla ve spolupráci s Národní galerií v Praze (NG) oprášit šest let starou studii využitelnosti, s níž podle informací Novinek Rada hl. města v úterý dopoledne vyslovila souhlas.

„Národní galerie v Praze dlouhodobě shání prostory pro centrum současného umění a v předchozích letech jsme uvažovali nad několika možnými lokalitami, kde to ale z různých důvodů nebylo možné. Po jednání s ředitelem Jiřím Fajtem jsme se rozhodli oživit tento projekt, který je kvalitní a je v určité fázi připravenosti,” uvedla Novinkám ještě před jednáním Krnáčová.

Znamená to tak, že Praha dala zelenou vypsání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace až v hodnotě 49 miliónů korun. Ve výsledku by se tak podle architektů mohlo jednat o projekt v hodnotě nejméně půl miliardy korun. „Platí obecné pravidlo, že projekt stojí desetinu investice. Bylo by podivné, kdyby to bylo míň. To by byl výrazně předražený projekt,” uvedl pro Novinky Petr Lešek z České komory architektů a dodal, že spíše je možné očekávat, že stavba vyjde dráž.

Rada zároveň schválila memorandum s NG na spolupráci při záměru rekonstrukce.

Národní galerie chce architektonickou soutěž



Ředitel NG Jiří Fajt však pro Novinky ještě před jednáním rady uvedl, že bude požadovat přepracování memoranda tak, aby v něm byla záruka vyhlášení architektonické soutěže. „Budu trvat na tom, že studie využitelnosti vám dává varianty, se kterými musí pracovat zadání pro architektonickou soutěž, která proběhne. Z té vznikne architektonický návrh a na základě schválené studie, kolem které samozřejmě proběhne diskuze, se musí teprve zadávat projektování,” řekl Fajt s tím, že jinou verzi nepodpoří.

Jiří Fajt, ředitel Národní Galerie

FOTO: Petr Horník, Právo

Čižinský: ANO se snaží Krnáčové postavit pomník



Nevypsání soutěže kritizují i Piráti nebo sdružení Praha sobě Jana Čižinského. „Nemáme nic proti výstavbě veřejných budov. My kritizujeme ten proces, který je podezřelý. Celé to ale působí tak, že se hnutí ANO snaží postavit primátorce na poslední chvíli pomník,” kritizuje postup starosta Prahy 7, poslanec a kandidát na pražského primátora Jan Čižinský.

Vypsání soutěže, třeba i mezinárodní, jako nejlepšího řešení vidí i předseda České komory architektů Ivan Plicka. „V případě takového projektu je řešením vypsání soutěže o návrh, ať se na to setká víc názorů, odborná porota poté vybere vítěze a ten poté projektuje,” vysvětlil Plicka.

Lešek ale upozorňuje na to, že veřejná architektonická soutěž není podmínkou. Jde však podle něj o tvorbu zadání, pro které by měla proběhnout minimálně veřejná debata a mělo by se dojít ke společnému konsenzu. „Přeskočila se diskuze o funkčním využití pomníku. Ale řada rozhodnutí paní primátorky je unáhlená a bez koncepce, takže mě to nepřekvapuje. Spíš bych se ptal, jestli přišla s nějakou koncepční představou. Tohle je její vyloženě chybné uvažování. Měla se obrátit na odborníky. Přesně tohle by mohl řešit IPR,” dodal Lešek.

Šest let stará studie

Ačkoliv studie šest let ležela v šuplíku na magistrátu, jde podle Krnáčové o kvalitní projekt. „Podle mě dává smysl využít to, co už si Praha objednala a zaplatila,” doplnila Krnáčová.

Studie využitelnosti, na jejímž základě plánuje Praha vypsat soutěž na projektovou dokumentaci, nechal v roce 2012 zadat odbor evidence správy a využití majetku, který spadal do gesce tehdejší radní Alexandry Udženija, dnešní 1. místopředsedkyně ODS.

Míso bývalého Stalinova pomníku na pražské Letné

FOTO: Lucie Poštolková, Novinky

Správce objektu společnost Acton uvedla, že výzva k předložení nabídky na realizaci studie využitelnosti byla zaslána pěti různým subjektům. „Na základě posouzení zaslaných nabídek byla hodnotící komisí vybrána jako nejvýhodnější nabídka uchazeče SGL Projekt, s nejnižší nabídkovou cenou 956 000 Kč bez DPH,” doplnil vedoucí správy pozemků hl. m. Prahy Radovan Borlovan.

Udženija v postupu s Krnáčovou souhlasí. Pro Novinky uvedla, že primátorka měla studii předložit už dřív. „Myslím, že měla tu studii vzít dávno a začít s tím něco dělat. Dneska mohla stříhat pásky,” řekla Novinkám a uvedla, že první pokyn na zpracování přišel od tehdejšího radního pro kulturu Jiřího Novotného (dnes zastupitel za TOP 09).

„Já jsem s tím pomníkem neměla vůbec nic společného,” dodala Udženija a zároveň uvedla, že není pevnou zastánkyní toho, aby se na vše vypisovala architektonická soutěž.