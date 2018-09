Zdeněk Seiner, Právo

Standou myslí Sobětušští svého mediálně nejslavnějšího spoluobčana, pekaře Stanislava Pecku. Dvacet let, až do své smrti, byl nejumanutějším bojovníkem proti letnímu času nejen v ČR. Jeho vytrvalost lidi i dráždila. „Kdyby raději pekl své fantastické vánočky a nepletl se do politiky,“ neslo se roky nejen místní hospodou.

První desetiletí Pecka bombardoval mnohastránkovými dopisy světové instituce a významné politiky. Psal naléhavě do OSN i prezidentům Václavu Havlovi a Václavu Klausovi. Zpravodaji Práva pak ukazoval jednořádkové studené alibistické odpovědi z jejich kanceláří. „Narážím hlavou do zdi. Moje argumenty nikoho nezajímají, a přitom se ničí zdraví miliónů lidí,“ povzdechl si mnohokrát.

Chtěl do politiky



Ve druhém desetiletí se pokusil sám vstoupit do politiky, aby byl konečně vnímán. Například kandidoval na senátora v chrudimském a havlíčkobrodském obvodu. Přestože na tiskové konference a setkání s voliči přivážel prádelní koše plné pecnů svého vynikajícího chleba, proti Petru Pithartovi i některým dalším stranickým kandidátům neměl šanci.

Poslední zoufalý pokus o vstup do politiky udělal v roce 2008. Čtyřem politickým stranám nabídl, že za ně bude kandidovat na prezidenta a z tohoto postu zrušení letního času v Česku prosadí.

Chrudimská organizace KSČM jej zařadila mezi čtyři možné kandidáty, o kterých bude hlasovat. Kdosi z místních komunistů to vybrebtal a utrhl tak mediální lavinu.

Ta vyvrcholila nešťastným účinkováním Stanislava Pecky v televizní talkshow Jana Krause Uvolněte se, prosím.

„Jel jsem do Prahy s nadějí, ale když jsem pak ten pořad viděl sestříhaný v televizi, moc mě to zklamalo. Z hodiny zbylo účelově, až zlomyslně, vybraných pár minut, ve kterých jsem byl za blázna,“ svěřil se tehdy Právu.

Stanislav Pecka zemřel v šedesáti letech po těžké nemoci na sklonku léta 2009, devět let předtím, než Evropská komise vyhlásila, že navrhla zrušení dvou časů.