„Hutí ANO dnes startuje kampaň do senátních a komunálních voleb. Máme co obhajovat. Uvidíme, jak naši primátoři a senátoři pracovali,“ prohlásil v úvodu tiskové konference Babiš.

ANO se chce zaměřit na problémy v dopravě a nedostatek bytů. „Je to taky o dostupnosti mateřských škol, základních škol, o dostupnosti sportovišť, to všechno znamená investice,“ prohlásil premiér.

Například v Praze, kde mělo hnutí poslední čtyři roky primátorský post, by chtělo ANO investovat 40 miliard do dostavby městského okruhu.

Stuchlík se zastával Krnáčové



Lídr pražské kandidátky Stuchlík zdůraznil, že investiční programy jsou to, co Praha nejvíce potřebuje. Ve svém projevu se zastal současné primátorky Adriany Krnáčové za ANO. „Paní primátorka Adriana Krnáčová nastoupila v situaci, kdy to neměla jednoduché. Povedlo se jí více projektů, než se obecně soudí. Uškodila si nepříliš šťastnou komunikací,” komentoval Stuchlík. Primátorku pochválil například za Lítačku, která nahradila Opencard.

Brněnský primátor a lídr kandidátky Vokřál řekl, že Brno je na vzestupu jak z hlediska kvality života, tak z hlediska realizace projektů. „Když přijedete do Brna, je rozkopáno. Beru to pozitivně, konečně se nám podařilo začít stavět,“ uvedl.

Podobně mluvil i Macura. „Hlavním úkolem bylo zbavit definitivně Ostravu toho nelichotivého přívlastku, že je to černá Ostrava s mizernou kvalitou života,” prohlásil Macura. To se podle něj podařilo.