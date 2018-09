zpe, Novinky

Na dotaz Novinek, co Zeman říká na protest rodičů, odpověděl: „To jsem si vůbec nevšiml.“

„Fuj, táhni,“ zakřičela vzápětí na prezidenta jedna z maminek. Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček ji okřikl, aby se chovala slušně.

Zeman dorazil k prvňáčkům chvíli po osmé ráno. Někteří rodiče přišli do třídy se symbolem červených trenýrek na klopě jako výrazem nesouhlasu s prezidentem.

Video

Prezident Zeman vítal prvňáčky, rodiče přišli s červenými trenkami

Čtěte papírové knihy, radil prvňáčkům Zeman



„Když jsem byl malej, tak jsem hrozně nerad vstával, a to platí pořád,“ řekl nejprve dětem.

„Kdyby se šlo do školy tak o hodinu později, místo osmi v devět, tak by to pro nás bylo lepší. Ale co se dá dělat, zatím musíme vzít v úvahu to, co nám nařídili, a musíme poslouchat, protože ve škole se musí poslouchat,“ pokračoval.

Prezident republiky Miloš Zeman s manželkou Ivanou Zemanovou při příležitosti zahájení nového školního roku navštívil Základní školu T. G. Masaryka v Praze.

FOTO: Petr Horník, Právo

Dětem radil, aby četly papírové knihy. Podle něj je kniha ta nejkrásnější věc na světě. „Když tu knihu napsali moudří lidé a vy ji čtete, tak je to stejné, jako kdybyste si s těmito moudrými lidmi povídali,“ dodal.

Video

Prezident Zeman s manželkou navštívil prvňáčky v Praze.

Zeman řekl, že první knížka, kterou přečetl, byl Kája Mařík. Ivana Zemanová prý jako první knížku přečetla Malého Bobeše.

Děti od prezidentského páru dostaly na památku knížky s policejními pohádkami, dřevěnou hračku a müsli tyčinku.

Prezident republiky Miloš Zeman s manželkou Ivanou Zemanovou při příležitosti zahájení nového školního roku navštívil 3. září 2018 Základní školu T. G. Masaryka v Praze.

FOTO: Roman Vondrouš, ČTK