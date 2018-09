Novinky

Za víkendové deště podle Honsové může oblast nízkého tlaku vzduchu se středem nad severní Itálií, která vždy přináší srážky, teploty v ní ale nijak dramaticky neklesají. Proto i pondělní zamlžené ráno, které z okna mohlo vypadat studeně, bylo překvapivě teplé, v Praze se teploty pohybovaly kolem 16 stupňů.

Školáci a studenti by ale i tak měli do školy vyrazit s deštníky, jen na severu území je počasí beze srážek, jinak první školní den všude proprší. „Přes den bude zataženo až oblačno s deštěm, na jihu republiky očekáváme i srážky vydatné s úhrny až 30 mm, pokud přijde bouřka, mohou se srážkové úhrny vyšplhat až k 45 mm,“ uvedla Honsová. Zároveň ale bude relativně teplo, maxima se pod zataženou oblohou budou pohybovat mezi 19 až 23 stupni, na severu se ojediněle dostanou až na 25 stupňů.

Úterní ráno bude opět teplé s hodnotami mezi 17 až 13 stupni. Tlaková níže se bude rozpadat a budeme v nevýrazném tlakovém poli. Na jihu území bude přes den ještě oblačno s deštěm, ojediněle s bouřkami. V severní polovině republiky už by ale mělo být polojasno, po ránu s četnými mlhami. Ojediněle se vyskytnou přeháňky. Teploty v jižní polovině republiky dosáhnou na 19 až 23 stupňů, v severní polovině se budou pohybovat mezi 21 až 25 stupni.

Od středy minimálně až do konce týdne už celé Česko čeká příjemný charakter počasí, mělo by být polojasno, přechodně oblačno s kupovitou oblačností, z níž mohou vypadávat přeháňky. Ranní mlhy připomenou, že už nastal meteorologický podzim, teploty ale budou stále vysoko, a to mezi 15 až 11 stupni. Odpolední maxima vystoupají na 21 až 25 stupňů.

Ve čtvrtek se očekává polojasno, po ránu opět s mlhami. Během dne může být přechodně až oblačno, ojediněle se vyskytnou přeháňky. Ráno se ochladí na 14 až 10 stupňů. Přes den budou teploměry ukazovat opět mezi 21 až 25 stupni.

Podobné počasí přijde v pátek, bude polojasno, odpoledne až oblačno, místy přeháňky, ojediněle bouřky. Ráno 15 až 11, přes den 21 až 25 stupňů.

Stejně na tom budeme i o víkendu. Oblačnost bude zmenšená, přeháňky se mohou objevit jen ojediněle. Ranní minima se stále budou držet nad 10 stupni, zatímco maxima se budou pohybovat opět v rozmezí 21 až 25 stupňů.