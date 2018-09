Novinky

Počasí v Česku ovlivňuje tlaková níže nad severní Itálií. Ta s sebou přinese silné bouřky, které hrozí především v Pardubickém kraji, na Vysočině, ve Zlínském, Olomouckém, jihomoravském a Moravskoslezském kraji.

Objevit by se mohly i v některých oblastech Středočeského kraje, například na Kutnohorsku, Benešovsku či Kolínsku. Výstraha platí od nedělních 13.00 až do pondělí do 03.00.

Vydatné srážky budou trápit především jižní Čechy, ale i Moravu, kde budou řádit bouřky doprovázené přívalovými dešti. Meteorologové varují před vydatným deštěm v Plzeňském a Jihočeském kraji, bouřky s přívalovými dešti hrozí na Vysočině, v Jihomoravském a Zlínském kraji. Situace by se měla uklidnit až v pondělí večer.

V jižní polovině Česka přitom už za posledních 36 hodin napršelo podle meteorologů v průměru deset až 60 milimetrů srážek na metr čtvereční.

Meteorologové varují, že při přívalových srážkách může docházet k rychlému odtoku vody z krajiny a menší toky mohou dosáhnout prvního povodňového stupně. „V pondělí očekáváme nejvydatnější srážky v oblasti jižních Čech, na menších tocích v nasyceném povodí Horní Vltavy může nastat první povodňový stupeň,“ píší meteorologové ve svém varování.