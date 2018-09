Jiří Růžička, Aleš Honus, Právo

Více než dvacetkrát museli od sobotního podvečera do nedělního rána vyjíždět hasiči ve Zlínském kraji. „Mají za sebou rušnou noc, museli vyjíždět na celém území kraje. Jsou hlášeny škody na majetku, naštěstí nedošlo ke zranění osob,“ sdělil v neděli ráno mluvčí zlínských hasičů Roman Žemlička.

První výjezd zaznamenali hasiči v sobotu před 19. hodinou, když ve Slavkově zateklo do nezabezpečené střechy domu ve Slavkově na Uherskohradišťsku.

Déšť na Zlínsku způsoboval škody.

FOTO: HZS Zlínského kraje

Sklepy zaplavila voda v Hulíně na Kroměřížsku, kvůli ucpanému potrubí stoupala voda až mezi postele obyvatel hospicu v Malenovicích u Zlína a také do bytů v Jarošově u Uherského Hradiště.

Nánosy bahna a zatopené sklepy potrápily obyvatele ve Štípě, voda zaplavila podjezd pod železnicí ve Valašském Meziříčí, nánosy bahna museli hasiči odstraňovat v Brankách a v Kelčí na Vsetínsku, v Přílepech na Kroměřížsku i jinde. V Březolupech na Uherskohradišťsku zaplavila voda průmyslový areál.

Kvůli zatopeným sklepům, garážím a nánosům bahna a kamení na cestách vyjížděli hasiči ve Zlínském kraji více než dvacetkrát.

FOTO: HZS Zlínského kraje

„Hasiči vyjížděli i v noci na neděli, kdy pomáhali s odklízením bahna a dřeva na silnici v Rouské na Přerovsku. V Březnici na Zlínsku odčerpávali vodu z mateřské školy, v Bystřici pod Hostýnem na Kroměřížsku museli uvolnit ucpané koryto řeky pod mostem a pomáhali na dalších místech,“ popsal noční bilanci výjezdů hasičů Žemlička.

V Olomouckém kraji hasiči vyjížděli nejvíce na Přerovsku, Olomoucku a částečně na Prostějovsku. Odčerpávali vodu ze zatopených domů, odklízeli bahno z komunikací nebo zabezpečovali odkrytou střechu.

V Oseku nad Bečvou hasiči zabezpečili komunikaci proti naplavování vody s bahnem. „Zaplavenou silnici bahnem s uvězněním dvou vozidel řešili také hasiči v Bělotíně na Přerovsku. Jednalo se o bahno na ploše zhruba sto metrů, vozidla se podařilo vytáhnout pomocí traktoru," uvedl mluvčí hasičů Zdeněk Hošák.

Ve Šternberku hasiči u rekonstruovaného domu zabezpečili pomocí plachet odkrytou střechu. „Během večera také několikrát odčerpávali velkou vodní lagunu v prostorech právě probíhající výstavy zvířat," řekl.

Tři požáry v Moravskoslezském kraji

Kvůli silné bouřce museli od sobotního odpoledne do nedělního rána vyjíždět také hasiči v Moravskoslezském kraji, a to k šestnácti událostem. Z toho ve třech případech to byly požáry.

„V převážné většině případů se jednalo o zatopené sklepy a bahnem znečištěné silnice. Tyto problémy ve velké míře odstraňovaly jednotky sboru dobrovolných hasičů v rámci své místní působnosti,“ řekl mluvčí moravskoslezských hasičů Jakub Kozák.

První požár se stalo v sobotu už po 15.00. „Po úderu blesku se v Nošovicích vzňala elektroinstalace v jedné z garáží a požár se z ní rozšířil. Plameny napáchaly škodu za 400 tisíc korun,“ sdělil Kozák.

V sobotu dvě minuty před třiadvacátou hodinou vyjely čtyři jednotky hasičů k ohlášenému požáru trafostanice v Odrách, kde kvůli bouřce nastal zkrat kabeláže.

„Požár stromu po úderu blesku řešili hasiči v neděli dvacet minut před druhou hodinou ranní na Nádražní ulici v Ostravě. Doutnající strom musela zasahující jednotka nejprve ořezat z výškové techniky,“ doplnil mluvčí hasičů.

Meteorologové varují, že intenzívní a vydatné srážky hrozí Moravě a jihu Čech do pondělních 21:00. Za tři dny může v těchto místech spadnout 60 až 120 litrů vody na metr čtvereční.