V týdnu od 3. do 9. září by mělo být nejtepleji. Rtuť teploměru by se měla během dne vyšplhat až na 26 stupňů. V noci by se měly teploty pohybovat mezi 12 až 16 stupni. V tomto týdnu by mělo spadnout také nejvíce srážek.

„Celkovou vláhovou bilanci v oblastech s velkým srážkovým deficitem to zmírní jen částečně,“ uvádí ČHMÚ. Srážek totiž bude postupně ubývat. Více pršet by mělo až během třetího zářijového týdne.

V dalších zářijových týdnech budou sice teploty klesat, ale stále se budou držet na hodnotách nad dlouhodobým průměrem. „Během ostatních tří týdnů očekáváme průměrné týdenní teploty v blízkosti rozhraní normálních a nadnormálních hodnot pro tuto roční dobu,“ uvedl ČHMÚ.

V období od 10. do 16. září by se denní teploty měly držet v rozmezí 17 až 23 stupňů. V noci mezi 7 až 11 stupni.

Ve třetím zářijovém týdnu by mělo více pršet, denní teploty by se měly držet mezi 16 až 23 stupni, noční potom v intervalu 6 až 11 stupňů.

Září by se mělo rozloučit příjemným teplotami, kdy se rtuť teploměru vyšplhá až k 24 stupňům.