Piráti navrhují, aby si lidé mohli pro sebe legálně vypěstovat konopí

Bezúhonní dospělí lidé by měli mít podle Pirátů možnost vypěstovat si a zpracovat až pět rostlin konopí pro vlastní potřebu bez hrozby postihu. Pirátští poslanci to navrhují v novele o návykových látkách, o níž nyní chtějí vyvolat veřejnou debatu. Obyvatelé se mohou k předloze až do poloviny října vyjadřovat na webu. Novinářům to v pátek řekl poslanec Pirátů Tomáš Vymazal.