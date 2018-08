Jan Švábek, Právo

Trestní oznámení na primátora na konci srpna podal člen plzeňské organizace strany a zastupitel na centrálním obvodu města Aleš Hess. Zrzavecký přitom plzeňskou organizaci řídí.

Vše se odehrává několik týdnů před komunálními volbami, ve kterých jde ČSSD doslova o krk. V Plzni jí některé průzkumy ještě před kauzou predikovaly osm procent hlasů. Zrzavecký přitom znovu kandiduje na primátora a Hess je sedmičkou obvodní kandidátky.

Týden starý spor

„Mohu potvrdit, že jsem podal podnět k prošetření. Nemá to nic společného s prací pana Zrzaveckého jako primátora, je to čistě osobní spor. Blíže se k záležitosti vyjádřím v odpoledních hodinách na své facebookové stránce,“ řekl Právu Hess.

Ke sporu podle zjištění Práva došlo před týdnem v rámci interní diskuse sociální demokracie na sociální síti. Její část se Právu podařilo získat. Hess se v ní ptá, proč členové okresního výkonného výboru neznají volební program a nefunguje jim před volbami web.

Zrzavecký Hessovi odpověděl, že kampaň dělá už osm let. „Ty a ty tvé prů..ry nás stály mnoho úsilí. Jak si můžeš dovolit nás kritizovat? Tvé machinace s pojištěním v Rokycanech, kšefty s byty a přetočené tachometry tebou prodaných aut,“ napsal Zrzavecký.

„Věř, že to pro tebe nebude příjemné. Je to pár let, co jsem zabránil Pavlu Kotasovi (ekonomický náměstek primátora za ČSSD – pozn. redakce), aby ti namlátil. Byla to chyba. Možná to mělo být výchovné,“ vzkázal navíc Zrzavecký Hessovi.

Z ČSSD odchází lidi

Zrzavecký Právu sdělil, že napětí mezi oběma stranami existovalo delší dobu. Oba politici prý měli dlouhodobě rozdílné názory na chod sociální demokracie, města i obvodů.

„Aleš Hess se rozhodl jít touto cestou, asi mu nevyhovuje ani místo na kandidátní listině. Z organizace sociální demokracie, odkud je, odešli lidé, kteří se pak objevili na kandidátkách jiných politických subjektů,“ řekl Právu Zrzavecký.

Zatím podle něj není jasné, jak bude strana kauzu řešit. „Před volbami to poškozuje celou sociální demokracii,“ dodal Zrzavecký.