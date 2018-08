zpe, Novinky, ČTK

„Chtěli jsme oznámit, že jsme dospěli k dohodě o nárůstu mezd,“ prohlásil po jednání premiér Andrej Babiš (ANO). „Dohodli jsme se, že je potřeba diferencovat, nárůsty jsou od 15,9 do 7,3 procenta,“ dodal.

Přidávat se tedy nebude plošně, jak původně chtěla ČSSD. Nejvíce dostanou zaměstnanci s nejnižšími platy.

Navýšení tři miliardy



První místopředseda vlády Jan Hamáček (ČSSD) řekl, že do zvýšení platů ve veřejné sféře by mělo příští rok putovat průměrně o osm procent víc. Původně to mělo být šest procent.

„Tu dohodu považuji za velmi dobrou. Je to navýšení prostředků o tři miliardy korun. Je to dobrá zpráva pro všechny zaměstnance státu,“ prohlásil.

Sumy určené na platy ve veřejné sféře zahrne návrh rozpočtu, který chce ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) poslat do připomínkového řízení do konce tohoto týdne. Schvalovat by ho pak menšinová vláda měla 19. září.

Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) žádá navýšení tarifů o deset procent. Vláda dosud hovořila o zvýšení sumy na platy o šest procent a desetiprocentním růstu tarifů jen pro učitele, pro ostatní pak odstupňovaně méně.

S odbory by se měli Babiš a Hamáček potkat v pátek.