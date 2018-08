ČTK

Sleva navazuje na vládní programové prohlášení, ve kterém se píše, že studentům do 26 let a seniorům nad 65 let zlevní cestování po železnici. V pražské integrované dopravě jsou zahrnuty spoje, na které se sleva vztahuje.

„Obdobně jako vláda i Praha snížila jízdné pro studenty a seniory. Ti tak ušetří více než 60 procent za své roční náklady na jízdné. Také si mohou nově koupit roční kupón,” uvedl náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD).

Studenti i senioři si budou moci shodně koupit tři druhy kupónů. Prvním je měsíční za 130 korun, čtvrtletní za 360 korun nebo roční za zmíněných 1280 korun. Studentům tak bude platit kupón i o prázdninách. Dosud si mohli pořídit maximálně desetiměsíční kupón.

Letošní ztráta v řádu desítek miliónů



Kupóny budou mít vždy dvě podoby, buď s volně volitelným začátkem platnosti, nebo od každého prvního v měsíci. Kupón si budou moci koupit nejdříve 60 dnů před začátkem platnosti. Zároveň budou zrušeny používané pěti- a desetiměsíční kupóny.

Ztráta na prodeji jízdného bude letos kryta z rozpočtu města a na rok 2019 bude zapracována do návrhu rozpočtu pro příští rok. Letos by měla být ztráta v řádu desítek milionů korun. Na jízdném vybere pražský dopravní podnik (DPP) ročně zhruba čtyři miliardy korun.

O slevě pro studenty a seniory letos vedení města již rozhodovalo. Pražští radní v půlce června odmítli Dolínkem navrženou slevu jízdného pro studenty od 15 do 26 let na 365 korun ročně. Naopak souhlasili s možností koupit si běžný roční kupón na splátky.