Martin Procházka, Jakub Svoboda, Právo

„Přijel jsem do Prahy ze severní Moravy před dvěma lety, pracoval jsem v jednom baru na Smíchově. V supermarketu jsem začal pracovat kvůli penězům,“ řekl Právu třicetiletý Pavel, který je pokladním v jedné z pražských prodejen sítě Albert.

„V Lidlu v Letech žádní chlapi na pokladnách nebývali. Teď jsou tam někdy i dva najednou. Stejně tak u nás v Řevnicích jsem muže za pokladnou viděla minulý týden vůbec poprvé,“ divila se pětatřicetiletá Kateřina. V Praze je nebývalý počet mužů za kasou viditelný i v prodejnách Billa, Kaufland či Tesco Expres.

Mluvčí společnosti Tesco Václav Koukolíček nový trend potvrzuje. „Mužů máme ve svých řadách na provozu každý rok o něco více. Je to způsobeno jak navyšováním mezd, které se pro ně stávají atraktivnější, ale také možností volby menšího úvazku a plánováním směn podle jejich potřeb,“ sdělil Právu.

Mnoho mužů tak podle něj vedle své stereotypní, tvrdé a leckdy samotářské práce, jakými jsou například práce řidiče kamiónu, dělníka ve strojírenství nebo ostrahy objektů, chodí na částečný úvazek do obchodu. Podle Koukolíčka tyto muže láká kromě jiného možnost působit v kolektivu a navazovat kontakt s lidmi.

Mzdy začaly řetězce významně zvyšovat v loňském roce a letos s tím pokračovaly. Nutil je k tomu nedostatek provozních pracovníků a snaha udržet si ty stávající. Kvůli chybějící pracovní síle totiž přidávají i firmy v dalších odvětvích.

Nástup i za 28 tisíc



„Od března letošního roku jsme mzdy na pozici prodavač nebo pokladní a také na pozici skladník/skladnice navýšili o 20 procent. Nástupní mzda na pozici prodavač či pokladní činí nyní 28 tisíc Kč při čtyřicetihodinovém úvazku,“ řekla Právu mluvčí prodejen Lidl Zuzana Holá.

Průměrná mzda v ČR podle Českého statistického úřadu činí 30 265 Kč.

Holá připustila, že nárůst mezd přilákal muže i do Lidlu. „Po březnovém navýšení mezd jsme zaznamenali zvýšený zájem o práci u naší společnosti a tento zájem přetrvává,“ uvedla.

Albert zvedl výplaty zaměstnanců za dva roky asi o třetinu. „V součtu za oba poslední roky činí navýšení mezd na prodejnách 32,5 procenta. Naposledy jsme navyšovali mzdy v lednu, a to v průměru o 19 procent. Polepšili si například prodavači, pokladní, zelináři, řezníci či skladníci,“ řekla mluvčí prodejen Albert Barbora Vanko.

V Kauflandu navýšili plat prodavačů od června o 26 procent. „Minimální nástupní mzda na nejnižší pozici asistenta prodeje na plný úvazek činí 24 tisíc Kč,“ uvedla mluvčí Kauflandu Ivana Dvořáková.

V diskontech Penny Market stouply od srpna mzdy zaměstnanců v prodejnách minimálně o 2000 korun měsíčně u plného úvazku. Dříve brala pokladní v první mzdové úrovni minimálně 18 000 korun, od srpna to je 20 000 Kč.

V Tesku loni zvýšili platy podle Koukolíčka o 14 procent a letos o dalších 24 procent. „Navýšení mezd mělo skutečně pozitivní dopad na nábor, ve srovnání s loňským rokem se nám podařilo přilákat více než 100 nových zaměstnanců. Zároveň se nám díky zvýšení mezd podařilo stabilizovat stávající týmy,“ uvedl.

Často pracují jako brigádníci

Řetězec Tesco ale také současně zkracuje otevírací dobu u vybraných obchodů. V řadě obchodů má otevřeno až do půlnoci, v budoucnu by měly mít tyto prodejny otevřeno jen do 22 hodin. Zda je příčinou pouze nedostatek personálu, to mluvčí společnosti neuvedl. „K této změně jsme přistoupili z provozních důvodů,“ dodal Koukolíček.

Muži, kteří markují zboží na pokladnách, často vypomáhají také ve skladech supermarketů, aby fyzicky těžkou práci nemusely dělat ženy. Mnoho z nich jsou brigádníci, přičemž řetězce platí podle konkrétní pozice nejčastěji 100 až 130 korun za hodinu.

Obchodní řetězce zaměstnávají v ČR zhruba 80 tisíc lidí, v celém maloobchodu pracuje asi čtvrt miliónu zaměstnanců.