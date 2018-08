Soubojový simulátor umožňuje vojákům zažít bojovou akci naživo, ale bez rizika. Vojáci střílejí slepou municí, která iniciuje laserový zářič připevněný na zbrani. Zároveň každý voják má na těle řadu připevněných senzorů, které paprsek zachytí a pošlou o tom informaci do počítačového centra, které celou bitvu řídí a vyhodnocuje.



Laserové zářiče mohou vojáci připevnit na veškeré ruční zbraně, také na kulomety a minomety. Senzory si zase umístí všude po těle a systém dokáže rozeznat, zda byl voják zasažen do hlavy, nebo do prsou. Poté je vyřazen jako mrtvý. Při zásahu do končetin může voják např. bojovat omezeně dál nebo musí být ošetřen.