Novinky

„Nebudu říkat, odkud ty finanční zdroje jsou, nebo na co se spotřebovávaly,” uvedla Paroubková pro Seznam Zprávy s tím, že původ minimálně části peněz zná, ale z obav o svůj život jej neprozradí. „Dodneška se bojím, že mě někde srazí auto,” dodala s tím, že to, co bývalý premiér a předseda ČSSD nosil domů, „určitě nebyly legální peníze”.

Soužití s manželem, od něhož odešla, popsala jako velmi těžké zejména z pohledu psychiky. Strach prý dostala hlavně v době zadržení tehdejšího poslance a hejtmana Středočeského kraje Davida Ratha v roce 2012. Přímou souvislost s jeho kauzou ale prý Paroubkovy příjmy nemají, jen si tehdy uvědomila, jak hluboko může policie jít.

Jsou to určitě velké částky, miliónové částky. Petra Paroubková o nelegálních příjmech svého manžela

Na svá vážná obvinění má prý alespoň zčásti důkazy. „Mám určité nahrávky a pak také jeho převolební deník z roku 2014, ve kterém jsou popsané určité částky, kterými platil své spolupracovníky oficiálně a neoficiálně, s kým se stýkal, od koho žádal podporu...,” uvedla s tím, že lidé kolem Jiřího Paroubka se nemění a sama je dobře zná.

Od policie prý v minulosti dostala nabídku spolupracovat při prověřování manžela, to ale odmítla. „Jednak kvůli dceři, protože jsem nechtěla, aby měla tatínka někde na Pankráci, a druhý důvod je, že se pořád obávám o vlastní život,” uvedla s poukázáním na nejmenované „velké hráče” v České republice.

Sumu, o níž je řeč, více nekonkretizovala s tím, že se jen těžko určuje. „Ale jsou to určitě velké částky, miliónové částky,” dodala.

Zdravotní stav? Dobrý...

Paroubková do pořadu přišla cíleně. Změnu svého pohledu na manžela, o němž v minulosti pronesla například to, že má „sexy mozek”, a na veřejnosti jej několikrát bránila, zdůvodnila mozkovou příhodou, kterou prodělala. „Tehdy jsem málem umřela, přehodnotila jsem celý svůj život,” uvedla.

Své onemocnění dává za vinu stresu, který musela vedle často prý až paranoidního manžela snášet. Svůj současný zdravotní stav popsala jako dobrý s tím, že jej má podložen i řadou odborných vyšetření. Paroubek v minulosti zpochybňoval zejména její duševní zdraví. Posuzování zdravotní kondice Paroubkové je ostatně i součástí trvajícího rozvodového soudního sporu.

Nebudu se k tomu vyjadřovat. Nebudete to mít s mým vyjádřením, udělejte si to, jak chcete... Jiří Paroubek pro Seznam Zprávy

Paroubek sám dlouhodobě popírá, že by nějaké neoficiální příjmy či utajovaný majetek měl. K aktuálnímu obvinění se odmítl vyjádřit.

Paroubková se svého manžela rozhodla opustit loni. V dopise na rozloučenou uvedla, že už nemá sílu dále snášet jeho tajemství. Nyní v rozhovoru několikrát naznačila, že se stala obětí domácího násilí.

Bývalý předseda ČSSD převzal funkci premiéra po Stanislavu Grossovi v dubnu 2005, zůstal v ní zhruba rok a půl. Od června 2006 do srpna 2013 byl poslancem. S Petrou vstoupil do manželství v listopadu 2007, mají osmiletou dceru Margaritu.