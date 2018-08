Adéla Jelínková, Jan Menšík, Právo

Horáčkova dílna měla nemocnicím, na základě vítězství ve veřejné zakázce, zajišťovat odvoz a ekologickou likvidaci odpadů. Spolu s dílnou čelí prošetřování i její subdodavatel – firma Purum zaměřená na odpadové hospodářství, se kterou Horáček při likvidaci spolupracoval.

Neměli oprávnění?

Firmu Purum podle informací redakce v minulosti již několikrát pokutovala Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) právě za problematické nakládání s odpadem.

Pravidelným klientem policisty prošetřované a inspekcí několikrát pokutované společnosti přitom bývá například ministerstvo obrany. Společnost jakékoliv pochybení striktně odmítá.

Podle společnosti Krajská zdravotní, která spravuje pět zmíněných ústeckých nemocnic – v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově, na problém s údajně nevhodným zpracováním nebezpečného odpadu ze strany První chráněné dílny a firmy Purum upozornila Česká inspekce životního prostředí.

Krajská zdravotní o tom minulý měsíc informovala na svém webu. Kontrolou prý bylo zjištěno, že zástupce společnosti Purum pozměňoval ohlašovací listy a vytvářel falzifikáty. Odpad údajně končil v zařízeních, která neměla oprávnění přijímat odpady určitých kategorií.

Krajská zdravotní byla uvedena společností Purum v omyl, že jsou nebezpečné odpady odváženy do místa, kam ve skutečnosti vůbec nebyly odvezeny. „Lze se tak obávat, že nebezpečné odpady končily bez úpravy na skládce komunálního odpadu,“ uvedla Krajská zdravotní s tím, že po tomto zjištění se zmíněnou dílnou ihned, tedy na konci letošního května, ukončila spolupráci.

K případu se společnost Právu kvůli probíhajícímu policejnímu šetření nechtěla dále vyjadřovat. Ze stejného důvodu odmítla

reagovat i ČIŽP.

Purum: K ohrožení prostředí nedošlo

Mluvčí společnosti Purum Andrea Exnerová výsledky inspekce odmítla. „Všechno skončilo na zařízeních, která jsou oprávněná k tomu buďto přímo odstranit, tedy spalovna, nebo se to rozdrtí, sterilizuje a stává se z toho odpad, který se potom spálí. V tomhle jsme nepochybili a nedošlo k žádnému ohrožení životního prostředí,“ stála si za svým mluvčí.

Okolnosti vzniku spolupráce mezi Purum a dílnou nebyla schopna jednoznačně vysvětlit. Nejspíš se podle ní jednalo o oslovení Purum z Horáčkovy strany.

O policejním šetření Exnerová údajně také nic neví.

Z veřejných zdrojů vyplývá, že za poslední rok uzavřela Krajská zdravotní s První chráněnou dílnou, potažmo Purum, na 54 smluv v celkové hodnotě přes devět miliónů korun týkajících se likvidace nebezpečných odpadů u všech pěti nemocnic. Podle důvěryhodného zdroje Práva byly okolnosti při jednáních o uzavírání smluv přinejmenším zvláštní.

„Dílna nabídla nejnižší cenu. Krajská zdravotní nechtěla obchodovat s někým, kdo pracuje přes subdodavatele, nic jiného ale nebylo možné,“ řekl Právu zdroj, jehož totožnost je redakci známá.

Tandem První chráněná dílna a Purum vyhrával veřejné zakázky na likvidaci nebezpečného nemocničního odpadu i jinde v Česku – rovněž pak kvůli bezkonkurenčně nejnižším cenám.

Příkladem může být liberecká nemocnice, která se sdružením uzavřela kontrakt v roce 2016. Zatímco Purum s dílnou nabídly za rok plnění cenu něco málo přes tři milióny korun, druhá nejlevnější nabídka byla o více než milión, tedy třetinu, vyšší. S nejnižšími nabídkami společnosti vyhrály rovněž v náchodské nemocnici a v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice. Ve všech zmíněných nemocnicích však Sdružení První chráněná dílna a Purum vypovědělo smlouvu v tomto roce.

„Důvodem byl růst nákladů na jejich straně, a tedy z toho plynoucí finanční ztráta. My bychom smlouvu nevypověděli, byli jsme spokojení,“ sdělil Právu mluvčí liberecké nemocnice Václav Řičář.

20 miliónů od obrany

Totéž Právu řekla i Exnerová ze společnosti Purum. Na otázku, zdali společnost nevěděla dopředu, že náklady přesáhnou vysoutěženou cenu zakázky, však nebyla schopná odpovědět. Jak řekla, ekonomický sektor není v její gesci. S První chráněnou dílnou prý Purum už dále nikde nespolupracuje.

Se společností Purum však ve velkém obchoduje například ministerstvo obrany – přestože byla tato společnost ze strany ČIŽP několikrát pokutována za problematické ukládání odpadů. Za odpad je prý po převzetí zodpovědná firma. mezi roky 2009 až 2018 získala firma od ministerstva obrany celkem 163 zakázek v celkové hodnotě přes 20 miliónů korun. O pochybeních ze strany Purum ministerstvo údajně „neví“.

„Ministerstvu obrany nebyla poskytnuta informace o prošetřování uvedené společnosti. Pokud by se v budoucnu prokázala pochybení dané společnosti, jistě by to mohlo mít vliv na průběh možné veřejné zakázky, do níž by se společnost přihlásila,“ sdělil Právu mluvčí resortu Jiří Caletka.

Jak již bylo zmíněno, ČIŽP Purum několikrát v minulosti pokutovala. Mluvčí inspekce Jana Jandová Právu napsala, že s firmou ČIŽP v minulosti vedla řadu řízení.

Jejich výsledkem je například třímiliónová pokuta z roku 2013 za nakládání s odpady v místech k tomu neurčených, dvě pokuty za téměř jeden a půl miliónu z loňska a půlmiliónová pokuta z letoška.

Společnost Purum opět jakékoli pochybení prostřednictvím mluvčí odmítla.

Dluhy u obchodních partnerů

Likvidací nebezpečného odpadu si První chráněná dílna, tentokrát bez firmy Purum, vydělávala i v brněnské úrazové nemocnici. V červenci však opětovně, údajně kvůli nárůstu cen, smlouvu vypověděla. Stalo se tak ovšem poté, co subdodavatel dílny – odpadová společnost Ekom – odmítla dále se společností spolupracovat.

„Dílna nám nehradila faktury dodnes, takže to máme u soudu. Od ledna jsme se s tím trápili, teď dostali okamžitou výpověď, protože nechodily peníze. Měli delší dobu problémy s placením, ale pokaždé to v nějakém horizontu pěti až šesti měsíců zvládli, když jsme jim vyhrožovali. Teď nám už ale dluží půl miliónu,“ vypověděl Právu manažer brněnské pobočky Ekomu Edmund Majoroš.

