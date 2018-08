Oldřich Danda, Právo

Na nedávném zasedání Rady vlády pro protidrogovou politiku Babiš podle tiskové zprávy „zdůraznil možné zdanění hazardu, především z důvodu setrvávajícího vysokého rozvoje hráčství“. V Česku je totiž 100 tisíc patologických hráčů a půl miliónu má k rizikovému hraní náběh. Průměrný hráč prohraje za svůj život přes milión korun a zadluží se do výše 800 tisíc.

„Ano, zdanění hazardu má rezervy,“ řekl Právu Babiš na dotaz, zda uvažuje o vyšším zdanění hazardního hraní. Dodal, že před dvěma lety, když se měnil zákon o hazardu, zvítězila loterijní lobby, která ve Sněmovně prosadila měkčí zdanění, než jaké navrhoval jako ministr financí.

„Můj původní návrh byl 30 procent z loterijních her a 25 procent ze sportovních sázek. Ale rozpočtový výbor s pány Kalouskem a Votavou navrhli nižší sazbu, a to ze všech her 23 procent,“ řekl Babiš. Nakonec prošlo 23 procent pro loterie a sázky, ale také navýšení u výherních automatů z 28 na 35 procent.

Politici z jiných stran mají k dalšímu navyšování daní výhrady. „Pan premiér Babiš by nejraději zdanil i vzduch, pokud by to šlo. Jeho zalíbení ve státním přerozdělování je neskonalé,“ řekl Právu poslanec a ekonomický expert ODS Jan Skopeček. Hazard byl podle něj nedávno výrazně zregulován a zdaněn. „Další neuvážený růst daní může motivovat k sázení na černém trhu, ze kterého pak stát nemá vůbec nic,“ dodal.

Stále chybí registr hráčů



Podobně mluví i poslanec KSČM Jiří Dolejš. „Z minulosti je zjevné, že reálný návrh potřebuje analýzu dopadů, a nejen heslo těsně před volbami. Jinak nedosáhneme vyššího výnosu daně a ještě posílíme šedou, neregulovanou zónu,“ sdělil Právu Dolejš.

Poslanci STAN, Pirátů a TOP 09 jsou ochotni se o vyšším zdanění bavit, ale také se obávají, že to nepovede k úbytku patologických hráčů, ale k vytvoření většího prostoru pro ilegální hazard.

„Nejsme proti, ale záležet bude na parametrech, aby vysoké zdanění nevyhnalo hráče do černých heren,“ řekl Právu předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.

Místopředseda lidovců Jan Bartošek Právu sdělil, že také nejsou proti, ale ministerstvo financí by podle něj mělo nejdřív usilovat o to, aby začala pořádně fungovat prevence. „Stále chybějí funkční registr hráčů a hráčská karta. Nelze jen zvýšit daně, ale měly by se prosadit nástroje, které už v zákoně jsou a které by měly vést k omezení patologického hraní,“ dodal Bartošek.

Registr hráčů, který by měl evidovat všechny hráče a ty problematické by neměl k hraní pustit, se ministerstvu stále nedaří spustit.

Šéf SPD Tomio Okamura by hazard rovnou zakázal. „SPD dlouhodobě usiluje o úplný zákaz výherních hracích automatů a jejich internetových obdob – současný premiér to ale odmítá,“ napsal Právu.

Češi prosázeli loni 224 miliard

Objem prosázených peněz v Česku už několik let skokově roste. Loni Češi prosázeli podle ministerstva financí rekordních 224,1 miliardy korun, v roce 2016 to bylo 196,4 miliardy. Prosázená částka se tak zvedla o 14,1 procenta.

Hráči v roce 2017 dostali zpátky 184,3 miliardy korun na svých výhrách. Tržby hazardního průmyslu tak dosáhly 39,8 miliardy korun, což bylo meziročně o 1,1 procenta víc. Také výnos daně z hazardních her byl loni rekordní a vzrostl z 10,5 miliardy v roce 2016 na 12,1 miliardy korun.

Podle Andreje Čírtka, mluvčího Unie herního průmyslu, od začátku roku spadly tržby kasin a kamenných heren o dvě třetiny, proto by s dalším zdaněním nespěchal. Důvodem propadu je podle něj nová zákonná regulace, podle které se musí hráči nejen registrovat, ale musí dělat přestávky a sázet menší částky. „Stát by se měl starat, kam část tržeb hazardu zmizela,“ řekl Právu Čírtek.

Podle jejich analýzy prý významná část hráčů přešla do šedé zóny a hrají tzv. kvízomaty, kde se hazardní hra maskuje různými dovednostními či znalostními prvky. Podle nových dat se také velká část hráčů a sázkařů přesunula na internet. Před pár lety jich bylo minimum, dnes sází a hraje on-line třetina lidí.