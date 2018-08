Vladislav Prouza, Právo

„Památkou musí zámek nadále zůstat. Uvnitř objektu se zachovala řada artefaktů hodných památkové ochrany,“ tvrdí ředitel střediska Národního památkového ústavu v Josefově u Jaroměře Jiří Balský. Památkáři hodlají začít jednat s vlastníkem o nezbytném zajištění ohněm poničené památky.

„Je nutné objekt co nejdříve zajistit, aby během podzimu a zimy nedošlo k ještě větším škodám. Hodláme se spojit s vlastníkem a dohodnout co nejrychlejší postup námi navržených zajišťovacích prací. Kontakty máme. Tento týden majitele oslovíme,“ popsal Balský.

Novorenesanční zámek vlastní podle katastru nemovitostí společnost Sagna, s. r. o. občana Ruské federace Sergeye Mayzuse. Jednatelka společnosti v pondělí přijela do Horního Maršova, kde se setkala s policií. „Zahlédl jsem ji zdálky. Byla tady chvíli na prohlídce spáleniště. Ještě nikdy od roku 1994, kdy obec zámek prodala, se žádný z majitelů zámku na radnici neobjevil,“ prohlásil maršovský starosta Pavel Mrázek (nezávislý).

Památkáři mohou na základě zákona o památkové péči majitelům nutné zabezpečení zámku nařídit. „Pokud nebudou reagovat, připadá v úvahu takřka nevyužívaná možnost, že v tomto případě město Trutnov opravu zaplatí a peníze bude vymáhat. Nikdo ale většinou neinvestuje do cizího majetku s velmi nejistým výsledkem vrácení vložených peněz. Jde o zdlouhavý legislativní proces, který by se do začátku zimy zřejmě nestihl,“ míní Balský.

Otázkou zůstává, zda by Trutnov měl peníze vůbec šanci po někom konkrétním vymáhat. Zákon v krajním případě umožňuje památkářům podat podnět na vyvlastnění zámeckého objektu. „Tohle je naprosto poslední krok. Nepamatuji, že bychom tuto možnost někdy využili,“ podotkl Balský.

Úmyslné zapálení



Majitelé bývalého loveckého zámku, zkonfiskovaného rodu Černínů, později Dětského výchovného ústavu, stačili za čtvrt století pouze natřít fasádu čelního křídla zámku. Zbytek chátrajícího, proti průniku nežádoucích osob nezajištěného objektu, ponechali na pospas zubu času.

Místní lidé mluví o úmyslném zapálení památkově chráněné nemovitosti a mafiánských praktikách majitelů. Dohled památkářů podle starosty Mrázka odrazoval řadu potencionálních kupců. Požár minimálně připravil půdu pro možnou lukrativní stavební parcelu. Vyšetřovatelé požáru prozatím vyloučili technickou závadu.

Příčinu, jenž pomůže odhalit odborná expertiza v laboratoři Institutu ochrany obyvatelstva v Lázních Bohdaneč, vidí v nedbalosti nebo žhářství. „V tuto chvíli se jako nejpravděpodobnější vyšetřovací verze jeví úmyslné, případně nedbalostní jednání,“ potvrdila mluvčí královéhradeckých krajských hasičů Martina Götzová.

„Připomíná mi to osud památkáři taktéž chráněné Petrovy boudy,“ srovnává Mrázek. Petrovka rukou žháře totálně shořela v srpnu 2011. Majitelé původního mamutího objektu nyní dokončují ekonomicky udržitelnou repliku hřebenové boudy.