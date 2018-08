Před ruskou ambasádou v Praze se demonstruje proti invazivní politice Kremlu

V předvečer 50. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa se před ruskou ambasádou v pražské Bubenči sešlo asi 200 lidí, aby protestovali proti invazivní politice Kremlu. Protest „Nezapomínáme. Protestujeme”, který má být zejména připomínkou obětí okupace, organizují sdružení Milion chvilek pro demokracii, Pulse of Europe, Společně to dáme a Kaputin.