kab, Novinky, Právo

„Já jsem řekl, že to vyřešíme přes prázdniny, tak nám dejte čas do konce prázdnin,” řekl novinářům Hamáček na dotaz, jak dlouho chce vést oba rezorty - vnitra i zahraničí.

Potvrdil, že jistý plán řešení situace už v hlavě má. „Ale budu to řešit se svými partnery a určitě to nebudu řešit přes média,” dodal.

„Co můžu říct, je, že chci jasně vyvrátit spekulace, které se objevily v médiích, že se chystám odejít z ministerstva vnitra. Já jsem bral svou roli na ministerstvu zahraničí jako roli dočasnou a řeším pozici ministra zahraničí. Neznamená to, že bych plánoval přechod do Černínského paláce a hledal místo sebe ministra vnitra. Tak to rozhodně není. Jsem ministrem vnitra a rozhodně se nechystám pracovnu opustit,” dodal.

Předseda ČSSD Jan Hamáček

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Kandidátem na šéfa resortu diplomacie zůstává Miroslav Poche, jiné osobnosti prý Hamáček neoslovil.

Druhou vládu premiéra Andreje Babiše (ANO) jmenoval prezident Miloš Zeman na konci června, tedy bezmála před dvěma měsíci. Pocheho jmenovat odmítl - dopředu to avizoval a Babiš nakonec navrhl řešení, kdy resort vede Hamáček.

Podle pondělního vyjádření mluvčího Hradu Jiřího Ovčáčka je odmítavý postoj hlavy státu vůči Pochemu „setrvalý a neměnný”.

Koncem srpna bude situaci řešit předsednictvo ČSSD, které by mohlo Hamáčka vyzvat, aby kandidáta vyměnil. Na začátku září se sejde také Ústřední výkonný výbor ČSSD.