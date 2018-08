kab, Právo

„Praha se stala sice krásným, ale velice drahým městem,“ podotkl lídr kandidátky ČSSD, náměstek na ministerstvu obrany Jakub Landovský. Soc. dem. chce tedy přinést „okamžitou úlevu pro lidi, kteří žijí od výplaty k výplatě“.

Sociální demokracie rozdala novinářům trička s podobiznou Landovského a nápisem: „Pražák primátorem? Jasně!“. Ve skutečnosti však ČSSD s vítězstvím v hlavním městě nepočítá. „Za úspěch považuji zisk nad pět procent,“ nechal se slyšet Landovský.

Zlevnění života Pražanů



Představil zároveň program, se kterým ČSSD do voleb povede. „První pilíř je zlevňování života všem Pražákům. Druhým pilířem jsou investice, musíme znovu vybudovat bytový fond,“ dodal Landovský. Domnívá se, že právě větší nabídka bytů na trhu nakonec povede ke zlevnění bydlení. Stát by pak také měl Pražanům poskytovat vyšší bezúročnou půjčku. „Maximální výše příspěvku na bezúročnou půjčku by měla kopírovat cenovou mapu,“ míní Landovský.

Peníze by podle ČSSD měly směřovat také do investic do infrastruktury, dostavět by se měl Pražský okruh.

Asi největším tahákem programu ČSSD v Praze je zavedení městské hromadné dopravy zdarma. To by podle Landovského mohlo platit od ledna 2020.

Dopravnímu podniku by sice vypadly z rozpočtu čtyři miliardy korun, podle ČSSD by to však vykompenzoval vyšší výběr daní. ČSSD totiž očekává, že po zavedení MHD zdarma se k trvalému pobytu v hlavním městě přihlásí více lidí.

Radní pro školství Irena Ropková, která je dvojkou kandidátky v Praze, chce v příštím volebním období navázat na úspěchy, kterých strana podle ní dosáhla už v končícím volebním období.

„Byla to ČSSD, která prosadila radikální navýšení platů pro pracovníky v sociálních službách. Prosadili jsme posílení platů učitelů. Nastartovali jsme rozsáhlou výstavbu mateřských a základních škol,“ vyjmenovala.

Peníze na lyžák

V příštím období by strana chtěla v Praze vyplácet 2500 korun ročně jako příspěvek pro studenty středních škol na pokrytí lyžařských kurzů nebo škol v přírodě. „Mohlo by pomoci rodinám s dětmi od nákladů, které jsou se studiem spojeny,“ podotkla Ropková.

Na zahajovací tiskovou konferenci dorazil i předseda ČSSD Jan Hamáček. „Je to můj kamarád, já Jakubovi Landovskému věřím,“ podotkl. „Pražským sociálním demokratům držím palce, nejsem tady naposledy, určitě se do kampaně v Praze zapojím,“ dodal.

Předseda pražské ČSSD Petr Pavlík dodal, že sociální demokracie v hlavním městě prochází obnovou. „Máme nové lidi ve vedení, řada nejkontroverznějších lidí odešla do politického důchodu,“ podotkl.