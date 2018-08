Karolina Brodníčková, Právo

„Tam, kde se bude bojovat podle stranických značek, tak tam podle mého názoru dopadneme špatně. Značka ČSSD netáhne a ani nevím, proč by táhnout měla. Šanci máme tam, kde se bude volit podle osobností a ti lidé budou volit je,“ řekl Právu poslanec a písecký exstarosta Ondřej Veselý, který je opět lídrem komunální kandidátky v Písku, kde už dvakrát s ČSSD vyhrál.

Odpovědnost za výsledek nese podle jeho mínění vedení strany, přísný by na něj však nebyl. „Ani největší odpůrci vedení nemohou očekávat, že to ze sedmi procent, která jsme dostali ve sněmovních volbách, vytáhneme za půl roku na dvacet procent. Velmi však bude záležet na tom, zda bude pokračovat propad nebo zda se to zastaví či lehce naroste,“ dodal Veselý.

Případný propad by se pak podle jeho mínění projevil na volebním sjezdu na jaře 2019. „Jakmile to bude kolem pěti procent, půjdou straníci za vedením a budou hledat viníky,“ podotkl.

Šéf ČSSD Jan Hamáček si v rozhovoru pro sobotní Právo velké cíle nekladl. „ČSSD není strana, která má dvacet nebo třicet procent, pohybujeme se pod deseti. Musíme to tak vnímat. Není možné očekávat, že se to zásadně změní,“ řekl s tím, že volby budou pro ČSSD o tom, jak bolestné ztráty utrpí.

„Může za to bývalé vedení“



Podobně se k věci staví i místopředseda Jaroslav Foldyna, vinu však klade ještě bývalému vedení. „Liberální část ČSSD, která dominovala v posledních letech, ztratila kontakt s realitou a soc. dem. hledá cestu k reálným problémům,“ řekl Právu.

Odhaduje zisk kolem sedmi procent v komunálních volbách a pár mandátů v Senátu. „Hamáček má pravdu, budeme rádi za každý mandát. Důvěra se lehce ztratí a těžce nabývá,“ dodal.

Ve městech do 25 tisíc obyvatel hraje silnou roli osobní faktor, lidé se tam znají Martin Netolický, místopředseda ČSSD a pardubický hejtman

Podobně na věc nahlíží i bývalý jihomoravský hejtman a zakladatel platformy Zachraňme ČSSD Michal Hašek. „Oceňuji, že si nelžeme do kapsy. Komunální a senátní volby budou pomyslným dnem,“ míní. Zároveň by nevinil vedení strany nebo kandidáty. „Je to dozvuk loňské volební katastrofy,“ podotkl pro Právo.

Optimističtější je místopředseda ČSSD a pardubický hejtman Martin Netolický, který kolegy pokáral rčením „nač stahovat kalhoty, když brod je ještě daleko“. Míní, že ČSSD ztratí v krajských městech, ale radnice obcí a menších měst uhájí. „Ve městech do 25 tisíc obyvatel hraje silnou roli osobní faktor, lidé se tam znají. Mnohem silnější vliv na výsledek v takových městech bude mít kvalita kandidátních listin,“ podotkl.

Silný vliv nebude mít celostátní politika na volby ani podle místopředsedy Romana Onderky. „Doufám, že výsledek bude lepší, než to bylo v loňských parlamentních volbách,“ řekl Právu.

Nebude to jednoduché, ale máme na kandidátkách silné osobnosti, které dokážou voliče přesvědčit šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka.

Poslední baštu ČSSD, tedy Senát, by rád ubránil Milan Štěch, který je už osm let v čele komory. „Senátoři ČSSD měli na řadu věcí v přístupu strany rozdílné názory, už v otázce samotného vstupu do vlády. Senátoři ČSSD dodržují program soc. dem., ale chovají se autonomně a nejsou tolik zatažení do stranické politiky, která je ovlivněná děním ve Sněmovně,“ sdělil Právu.

Senátorka Milada Emmerová, která v říjnu obhajuje mandát, míní, že celostátní politika soc. dem. se kandidátů do Senátu netýká. „Lidi dají na konkrétní kandidáty bez ohledu na to, ve které jsou politické straně,“ podotkla.

Kandidátům v komunálních i senátních volbách věří i šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka. „Nebude to jednoduché, ale máme na kandidátkách silné osobnosti, které dokážou voliče přesvědčit. Věřím, ze ČSSD se podaří obhájit dosavadní silnou pozici v Senátu i v zastupitelstvech měst a obcí,“ napsal Právu.