Jan Menšík, Právo

Závory totiž stojí na příjezdové cestě, kterou si bývalí klienti H-Systemu sice sami zaplatili, ale ta leží na pozemku, který už od konce 90. let spadá do konkurzní podstaty po H-Systemu. Podle právníků družstvo nemělo právo závoru postavit, protože platí pravidlo – čí je pozemek, toho je cesta. A Svatopluk se nikoho neptal.

Závorou přitom tamní obyvatelé reagovali na červencové rozhodnutí Nejvyššího soudu, který jim nařídil se po dvaceti letech do měsíce vystěhovat z domů, které H-Systemu zaplatili a po jeho krachu svépomocí dostavěli.

Lidé uvržení do beznaděje pak přistoupili k tomuto kroku, který měl tomu prakticky zabránit. „Řeknu vám rovnou, je to tam neoprávněně. Ale ti lidé to tam dali ze zoufalství. Podstatná je příčina problému a to je rozkrádání majetku po H-Systemu,“ řekla Právu starostka Velkých Přílep Věra Čermáková (STAN), pod jejíž obci spadají Horoměřice stavebně. Až později se bývalí klienti H-Systemu domluvili se správcem konkurzní podstaty Josefem Monsportem, že stěhování se odkládá a až do vyřešení situace můžou zůstat doma.

Cestu nikdo nekolaudoval



Cestu jako pozemní komunikaci přitom zřejmě žádný z úřadů řádně nezkolaudoval. „Máte pravdu, že je na pozemku, který spadá do konkurzu, ale nikdo zatím nerozporoval to, že by neměla být naše,“ reagoval mluvčí družstva Martin Junek na dotazy týkající se jejího vlastnictví. „My jsme ji zaplatili, složili jsme se na ni a teď jsme na ní postavili závoru,“ konstatoval.

Domy lidí z kauzy H-Systém v Horoměřicích u Prahy (Foto: Milan Malíček, Právo).

Junek se dlouhodobě odkazuje na soud, že jim vlastnictví silnice přiznal, ale to není tak jednoznačné, protože Svatopluk podle konkurzního správce Monsporta nedokázal vlastnictví nikdy doložit. Pokud silnice vznikla vrstvením jednotlivých materiálů – písek, štěrk, asfalt, k tomuto existují judikáty (rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR), které říkají, že to je pouze úprava povrchu pozemku, pak to je součástí pozemku,“ osvětlil Monsport.

„Problém je to, že vozovka není pořádně ani zkolaudovaná. Ta stavba tam je, ale kolaudační rozhodnutí je pouze k nějaké její části 144 metrů. Je to velmi problematické. Nevím, o co opírají své vlastnictví,“ doplnil. Podle něj je ale nesporné, že závora na silnici stojí na pozemku, který družstvu nepatří, a před stavbou brány se členové měli dovolit majitele pozemku. „V žádném případě neměli právo ji postavit a budu trvat na jejím odstranění,“ uzavřel Monsport.

Soud vlastnictví jednoznačně neurčil

Otázkou, zda je příjezdová komunikace k bytovým domům v Horoměřicích součástí konkurzu, se zabývaly soudy naposledy v roce 2014. Tehdy se pražský vrchní soud ale nepři¬klonil ani na jednu stranu. Družstvo Svatopluk nedokázalo údajně doložit, že je vlastníkem silnice, konkurzní správce zase, že silnice spadá do konkurzu.

Soud pouze přiznal, že pokud silnici na pozemku H-Systemu postavilo družstvo, může si u soudu nárokovat proplacení výdajů na stavbu. Členové Svatopluku se tak dostali se silnicí do podobné situace jako s bytovými domy, kde bydlí. Postavili je za své, ale podle právníků i Nejvyššího soudu nejsou jejich vlastníky, a tudíž s nimi nemůžou nijak nakládat.

Soudce Kamil Kydalka, který se kauzou od roku 2004 zabýval, opakovaně upozorňoval na to, že lidé investovali a bydlí v domech, které jsou majetkem zkrachovalého H-Systemu.

„Od nás věděli, že se to může stát. Již v roce 2008 rozhodl občanskoprávní soud o tom, že pozemky i stavby na nich patří úpadci, tedy společnosti H-System. SBD Svatopluk nemělo od tohoto rozhodnutí žádné oprávnění s nemovitostmi dále nakládat,“ řekl na konci července Kydalka s tím, že lidi varoval, že nemovitosti možná budou muset zaplatit několikrát.