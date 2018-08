Radek Plavecký, Právo

Rezervace má přitom dvě části. U Milovic žijí divocí koně a zpětně vyšlechtění pratuři, kteří nyní budou moci využívat pastviny o celkové rozloze 115 hektarů. Blíže k Benátkám jsou divocí koně v jedné ohradě se zubry a mají k dispozici 125 hektarů.

„Rozšíření přišlo právě včas. Kvůli extrémním vedrům a suchu roste na pastvinách méně trávy než obvykle. Na větší ploše tak zvířata najdou dostatek potravy,“ uvedl Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, která zřízení rezervace v roce 2015 iniciovala.

Divocí koně v přírodní rezervaci u Milovic

FOTO: Radek Plavecký, Právo

Společnost sem postupně přivezla dvě stáda koní, jedno malé šestičlenné stádo praturů a dvě stáda zubrů. Všechna zvířata se tady začala zdárně množit a nyní už jich tu je dohromady více než stovka.

Rezervace významně přispívá k ochraně ohrožených druhů, vyskytuje se v ní například 42 procent všech českých druhů denních motýlů nebo dvě třetiny všech tuzemských druhů netopýrů.

„Divocí koně a další velcí býložravci jsou mimořádně atraktivní pro veřejnost. Díky nim můžeme ukázat, jak je důležité o krajinu pečovat. Bez péče, ať už je to pastva nebo kosení, by totiž postupně zarostla,” uvedl ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) František Pelc, podle něhož se k zachování pestré krajiny někde používají ovce či kozy, ale tady se osvědčili divocí koně, zpětně vyšlechtění pratuři a zubři, kteří dokážou spásat agresivní rostliny, které by jiná zvířata nepozřela.

Zubři v přírodní rezervaci u Milovic

FOTO: Radek Plavecký, Právo

Velcí kopytníci se po rozšíření pasou především na plochách města Milovice a AOPK, pozemky Středočeského kraje zatím zůstávají z většiny mimo pasenou část a počítá se s nimi jako s klidovým územím, kudy bude moci přes pastviny procházet veřejnost, případně pro rozšiřování rezervace v dalších etapách. V budoucnu se budou klidové a pasené plochy po několika letech střídat, díky tomu by se ještě dále měla zvýšit pestrost krajiny.

Bývalý vojenský prostor se v roce 2015 stal prvním místem na světě, kde se v rámci jedné rezervace vyskytovaly všechny tři druhy původních velkých kopytníků Evropy, tedy divocí koně, zubři a zpětně šlechtění pratuři.

Tele zubra s divokými koňmi v přírodní rezervaci u Milovic

FOTO: Radek Plavecký, Právo