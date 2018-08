Barbora Zpěváčková, Novinky

„Co se týká pana Filipa, tak on rozvíjí nějakou teorii, nerozumím tomu. Okupace Československa je v naší historii jeden z nejvíce negativních jevů za sto let naší historie a byla to invaze,“ prohlásil Babiš po středečním jednání vlády.

Filip v rozhovoru pro britský list The Guardian řekl, že hlavní silou invazních armád byli Ukrajinci. [celá zpráva]

„Kdo to byl, nevím. Lidi říkali, přišli Rusáci. Dobře si pamatuju tu noc, kdy přišli,“ komentoval to premiér.

Podle něj byl 21. srpen 1968 katastrofou pro celý národ. „Je potřeba to odsoudit. Byla to invaze, bylo to nepřijatelné. Tehdy to organizoval Sovětský svaz,“ zdůraznil Babiš.

Vinit Rusko, a nevinit ostatní státy svazu, je nelogické Vojtěch Filip, předseda KSČM

Filip o svém výroku mluvil ještě v úterý odpoledne ve Sněmovně. Prohlásil, že na výroku pro britský list by nic neměnil. „Řekl jsem pravdu, z historických dokumentů je pravda, že Brežněv byl Ukrajinec,“ řekl.

„Tady se šíří, že jediným, kdo to zavinil, byla Ruská federace. Ale ta není jediným následníkem, všech 15 států má na tom podíl. Vinit Rusko z něčeho, a nevinit ostatní státy svazu, je nelogické,“ sdělil novinářům.

Komunisté a hnutí ANO nepřímo spolupracují. Při vzniku vlády strany podepsaly toleranční patent. Znamená to, že KSČM se nepodílí na vládě, ale umožnila její vznik. Zároveň se zavázala, že nevyvolá hlasování o nedůvěře vládě.