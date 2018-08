ren, Novinky, ČTK

Podání stížnosti zástupci družstva Svatopluk avizovali už dřív. Požadují, aby Ústavní soud odložil vykonatelnost rozhodnutí Nejvyššího soudu o vyklizení domů. Podle rozhodnutí by se lidé měli vystěhovat do 23. srpna.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu se týká šedesáti rodin, které si domy po krachu firmy H-System samy dostavěly a nechtějí je vyklidit. Tvoří ale jen část poškozených z kauzy H-System a podle Nejvyššího soudu má konkurzní správce Josef Monsport právo zpeněžit domy ve prospěch všech věřitelů.

Nejvyšší soud rozhodl v kauze H-Systém o vystěhovaní lidí z domů v Horoměřicích u Prahy.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Podle účastníků jednání Monsporta se zástupci družstva Svatopluk ovšem konkurzní správce přislíbil, že žádného z klientů H-Systemu z Horoměřic nevystěhuje do vyřešení případu.

Zástupce družstva Svatopluk Martin Junek doufá, že soud projeví lidskost. „Všechny ty rodiny jsou v zoufalém stavu a nedokážu si vůbec představit, jak by vypadala situace u nás v Horoměřicích, kdyby se musely vystěhovat," uvedl Junek. Násilné vyvlékání lidí by podle něj byla strašná ostuda.

Kauza H-System Společnost H-System uzavřela po svém založení v roce 1993 se stovkami zájemců smlouvy o výstavbě a převodu bytů a domků v okolí Prahy. Na podzim 1997 zkrachovala, dokončila jen 34 rodinných domů. Tisícovka lidí přišla po pádu H-Systemu o miliardu korun. Majoritní akcionář Petr Smetka si za vytunelování firmy odpykal 12 let ve vězení. Situace členů Svatopluku je specifická tím, že si byty sami dostavěli, ovšem bez souhlasu konkurzního soudu.

Mluvčí ÚS Miroslava Sedláčková uvedla, že soud bude nyní se stížností nakládat jako s každým podobným podnětem. V úterý stížnost podle rozvrhu práce připadne konkrétnímu soudci zpravodaji. Další postup pak záleží na úvaze soudce.

Obsah ústavní stížnosti nechtěl právník Kincl před novináři blíže komentovat. Nejdřív ji chce prezentovat premiérovi, ministru spravedlnosti a prezidentovi.

Zeman se ke stížnosti připojí



Podle tiskového mluvčího Hradu Jiřího Ovčáčka se Zeman plánuje ke stížnosti připojit na základě principu amicus curiae - brief. Člověk připojující se touto formou není stranou sporu, ale dobrovolně nabídne soudu informaci o svém pohledu na věc. Soud k ní ale vůbec nemusí přihlédnout.

„V první fázi si vyžádáme text ústavní stížnosti a následně dojde ke zmíněnému kroku,” napsal Novinkám Ovčáček.

Miloš Zeman krátce po vyhlášení rozhodnutí řekl, že má pochybnosti o kvalitě a lidskosti ústavního systému. [celá zpráva] Následně se sešel s předsedy Ústavního a Nejvyššího soudu Pavlem Rychetským a Pavlem Šámalem. Šámal po schůzce uvedl, že stát by měl do kauzy H-System vstoupit a poškozené klienty odškodnit. [celá zpráva]

Babiš zvažuje sbírku



Na slova šéfa Nejvyššího soudu reagoval premiér Andrej Babiš (ANO), když uvedl, že odškodnění státem by bylo nefér vůči lidem, kteří v minulosti doplatili na jiné kauzy a na žádné odškodnění nedosáhli.

„Musíme najít nějaký kompromis. Ale jak jsem říkal, byl jsem osloven jedním kamarádem, že bychom mohli společně založit nějakou sbírku, a vím, že naši lidé jsou velice solidární a že by se našlo obrovské množství občanů, kteří by pomohli, kdyby došlo na lámání chleba,“ uvedl v červenci Babiš. Problémem by se podle něj mohla zabývat i vláda.