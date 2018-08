Ivan Blažek, Právo

Novodobý svatostánek se nachází na Jiráskově náměstí ve čtvrti Slovany. Poslední rozloučení s vojenskými poctami má začít hodinu po poledni.

Miloslav Fajman (BEZPP), starosta Mokrouš, odkud Štěpánek pocházel, ještě v pondělí dopoledne žádnou zprávu neměl. „Oficiální informaci zatím nemám, jste první, kdo mi to sdělil,“ řekl Právu Fajman. „A trochu mne mrzí, že o podobných událostech ministerstvo obrany starosty příslušných obcí neinformuje, přijde mi to zvláštní,“ podotkl starosta.

Video

Záznam: Přílet vojenského speciálu s ostatky tří českých vojáků a pietní akt.

Rodinu prý kontaktoval před týdnem, od té doby ve spojení nebyli. „Nechci je zatěžovat, přišlo by mi to i nevhodné – určitě toho mají nad hlavu, pokud by něco potřebovali a ozvali se, rád pomohu,“ dodal Fajman.

V Mokrouších stále přibývají svíčky před pietním místem u místní kapličky, všechny tři padlé vojáky připomínají i fotografie a svíčky u plzeňské katedrály.

Zleva Martin Marcin, Kamil Beneš a Patrik Štěpánek.

FOTO: Ministerstvo obrany ČR

Desátník Patrik Štěpánek zemřel krátce před svými pětadvacátými narozeninami v neděli 5. srpna při patrole v okolí základny Bagrám v afghánské provincii Parván, spolu s ním zahynul rotný Martin Marcin (36) a desátník Kamil Beneš (28). [celá zpráva]

Všechny tři ministr obrany Lubomír Metnar povýšil in memoriam do hodnosti štábního praporčíka a všichni budou mít pohřeb s vojenskými poctami. [celá zpráva] Jako první Martin Marcin v úterý 14. srpna v Chomutově, Kamil Beneš od dva dny později v Hluboké nad Vltavou.