Nejteplejším dnem týdne má být pondělí, kdy budou teploty atakovat 34 stupňů. Už v odpoledních a večerních hodinách však od západu můžeme čekat příliv nízkého tlaku, který s sebou přinese místy silné bouřky s krupobitím a přívalovým deštěm. V úhrnech může spadnout až 30 mm vody. Na Moravu a do Slezska by měl déšť dorazit až v úterních ranních hodinách.

Úterý by mělo být oblačné až zatažené s ranními teplotami 18-14 a denními maximy mezi 23 a 27 stupni Celsia. Na Moravě a ve Slezsku bychom se mohli dočkat přeháněk.

Už ve středu však na naše území začne proudit vysoký tlak vzduchu a obloha se opět vyjasní. Ranní teploty můžeme čekat v rozmezí 16-12 stupňů, odpolední pak mezi 24 a 28 stupni. Vysoký tlak vzduchu doprovodí jasná až polojasná obloha a postupně i vyšší teploty.

Čtvrteční ráno by mělo být poměrně chladné, nanejvýš 9 stupňů, odpoledne však teplota výrazně stoupne až na 28-32 stupňů Celsia. Obloha by měla podle očekávání zůstat jasná až polojasná. Při zvýšené oblačnosti by se mohly ojediněle objevit přeháňky či bouřky.

V pátek očekáváme příchod další studené fronty, ta se však má brzy rozpadat. Ranní teploty dosáhnou 19-15 stupňů, odpolední maxima 27-30. Charakter počasí zůstane podobný jako o den dříve, s oblohou jasnou až polojasnou, při zvýšené oblačnosti s přeháňkami.

Také o víkendu počasí v Česku ovlivní vysoký tlak vzduchu s nejvyššími teplotami 26-30 stupňů a přeháňkami pouze ojedinělými.