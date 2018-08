Novinky, ČTK

Nákupy pozemků zajišťuje magistrátní odbor majetku ve spolupráci s městskou společností Trade Centre Praha. U 180 pozemků, u kterých dopravní podnik (DPP) město oslovil s nutností zajistit jejich výkup, magistrát vstoupil do jednání s vlastníky. Zatím nicméně byla dosažena dohoda jen u zlomku parcel.

S některými vlastníky město jedná i o možné směně. „V případě schválení směn by mohlo být vypořádáno postupně dalších 15 pozemků,” píše se v dokumentu pro radní. V Krči se zase město dohodlo na společném postupu s vlastníky pozemků, kteří na nich chtějí v okolí budoucího metra stavět.

Vyvlastnění? Odhad byl až 15 let



Jednání jsou podle magistrátu komplikovaná a řada majitelů parcel požaduje přemrštěné ceny, které město nemůže zaplatit. Pokud nebude možné dosáhnout dohody, magistrát případy předá DPP, aby jako investor zahájil vyvlastnění.

Mapa pražského metra včetně připravované trasy z Písnice do Vysočan.

FOTO: Novinky.cz s použitím Mapy.cz

Podnik v minulosti uvedl, že vyvlastnění pozemků by zabralo až 15 let. Vedení magistrátu proto před časem přišlo s plánem založit společný podnik dopravního podniku (DPP) a soukromé společnosti. Tendr vyhrála společnost Penta. Společný podnik má usnadnit nákupy pozemků, protože v něm bude mít soukromník 51 procent, takže se při vyjednávání nebude nutné držet striktních pravidel, která platí pro veřejné subjekty.

Plán založení podniku se však po kritice ze strany části koaličních politiků zastavil a radní ho neschválili. Kritizovali jej zástupci Trojkoalice, podle kterých je pro město riskantní a navíc zbytečný, protože schvalovaná novela zákona výkup pozemků usnadní. Je pravděpodobné, že o založení podniku už se do říjnových voleb nerozhodne.

Začne geologický průzkum



Metro D spojí centrum s jižní částí města. Letos v létě by měl začít geologický průzkum pro první plánovaný úsek mezi Pankrácí a Novými Dvory. Potrvá do poloviny příštího roku a vyjde na zhruba miliardu korun. Poté se začne stavět úsek z Pankráce do Písnice a v další fázi zbylé dvě stanice na náměstí Bratří Synků a náměstí Míru. Na nové lince budou jezdit vlaky bez řidiče. Celkem má metro D z Písnice až na náměstí Míru vyjít podle odhadů na 50 miliard korun.

Metro v Praze začalo jezdit 9. května 1974 na 6,6 kilometru dlouhém úseku z Kačerova na Sokolovskou (dnes Florenc). O zhruba čtyři roky později, 12. srpna 1978, byl zprovozněn první úsek linky A z náměstí Míru do Dejvic. Nyní metro zahrnuje 61 stanic na třech linkách. Kromě linky D se hovoří i o dalším rozšiřování, například na letiště nebo z Letňan do Čakovic. O žádném konkrétním úseku se ale nerozhodlo.