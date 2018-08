Právo

Poslanci se nesnaží nalézt ani kompromisní řešení, které by například rozšířilo práva homosexuálů v registrovaném partnerství. O dohodu nakonec nestojí ani samotní aktivisté z řad LGBT komunity.

„Naše kampaň má jeden cíl, a to prosadit manželství pro gaye a lesbické páry. Nemáme variantu B. My pořád věříme, že se zákon podaří pustit do prvního čtení, projednat v Poslanecké sněmovně a doufáme, že získáme většinu,“ řekl Právu Czeslav Walek, který stojí za iniciativou Jsme fér, jež prosazuje manželství pro homosexuály.

Pro svou věc na jaře nasbírala podpisy 68 tisíc lidí, zákon podpořila i vláda Andreje Babiše (ANO). V návrhu se svazek „muže a ženy“ nahrazuje slovy o svazku „dvou lidí“. Podepsáno pod ním je 46 poslanců z šesti klubů: pirátů, ČSSD, ANO, TOP 09, STAN a KSČM. Kromě pirátů se však pro zákon žádná strana nepostavila jako celek.

Jde o narovnání práv, důkaz, že menšina nestojí mimo, ale je součástí společnosti František Kopřiva (Piráti)

„Pokud zákon neprojde, tak budeme zvažovat, co dál. Nám nejde o kompromis. Pro nás je to otázka důstojnosti,“ dodal Walek s tím, že svatby pro gaye a lesby se stanou i tématem sobotního průvodu Prague Pride.

Stejně se k věci staví i pirátský poslanec František Kopřiva. „Jdeme cestou více než 40 zemí, kde se manželství homosexuálům umožnilo. Jde o narovnání práv, důkaz, že menšina nestojí mimo, ale je součástí společnosti,“ sdělil Právu.

„Teď se budeme snažit přesvědčit poslance, kteří jsou proti, aby se neúčastnili hlasování a umožnili, aby zákon prošel,“ dodal Kopřiva. Domnívá se, že novela by se na pořad schůze Sněmovny mohla dostat na podzim.

Foldyna opustí sál



Většinu klubů zákon rozdělil. Pod normou je například podepsaný předseda ČSSD Jan Hamáček nebo šéf klubu Jan Chvojka, nepodporuje ji přitom místopředseda ČSSD Jaroslav Foldyna, který naopak s dalšími 36 zákonodárci z KDU-ČSL, ANO, ODS a TOP 09 podepsal lidovecký návrh o ústavním posvěcení svazků mužů a žen.

Snaze kolegů však bránit nechce. „Nebudu se účastnit hlasování, nebudu aktivně proti,“ řekl Právu Foldyna.

Prague Pride v roce 2014

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Podobná situace panuje v klubu ANO. Proti změnám v manželství je například Helena Válková, která se chystá odejít z hlasování. Velký počet je však i pro. „Vím o poslancích v našem klubu, kteří váhají. Není to vládní návrh, tak budeme mít volné hlasování,“ řekla Právu šéfka výboru pro sociální věci a rodinu Radka Maxová z ANO.

Sama však zákon podporuje. „Zrovnoprávňuje postavení stejnopohlavních párů, ale narovnává i práva dětí, které vyrůstají v takových rodinách,“ uvedla.

Manželství mezi mužem a ženou je nenahraditelné Helena Langšádlová (TOP 09)

Předkladatelé návrhu tvrdí, že v domácnostech stejnopohlavních párů podle sčítání lidí v roce 2011 žilo 925 dětí, přičemž jich mohlo být spíš víc, neboť některé rodiny tuto skutečnost nemusely přiznat. Upozorňují však na to, že k dětem nemají oba rodiče stejná práva nebo nemohou po obou rodičích dědit.

Rozdělená je v otázce i TOP 09. Poslanci Dominik Feri nebo František Vácha návrh podepsali, další zákonodárci jsou však proti.

„Manželství mezi mužem a ženou je nenahraditelné. Podporuji úpravu, která by manželství definovala jako svazek muže a ženy v našem základním zákoně. Nepodporuji ani adopci, to by se mohlo obrátit i proti státu,“ řekla Právu poslankyně Helena Langšádlová (TOP 09).

V 25členném klubu ODS se nenašel nikdo, kdo by zákon svým podpisem podpořil. Proti jsou i lidovci, kteří na zákon reagovali návrhem ukotvit manželství jako svazek muže a ženy v Listině základních práv a svobod.

Proti SPD a komunisté



Proti manželství homosexuálů stojí SPD, takřka jednomyslné „ne“ říkají i komunisté. „Pro“ je pouze poslanec Jiří Dolejš. Podle místopředsedkyně klubu Hany Aulické Jírovcové je sám.

„Myslím, že jediný kolega Dolejš bude pro, ostatní se zdrží nebo budou aktivně proti. V tomto případě není potřeba odcházet ze sálu,“ řekla Právu.

O tématu se ve Sněmovně nediskutuje poprvé. V minulém volebním období navrhla vláda novelu, která by umožnila gayům a lesbám adoptovat dítě jejich partnera.

Návrh však nakonec spadl pod stůl, a to přesto, že v roce 2016 Ústavní soud rozhodl, že právo adoptovat si dítě jako jednotlivec má i homosexuál, který je v registrovaném partnerství. Dohromady si však gayové a lesby adoptovat děti nemohou.

„Rozvodovost“ gayů je jen 15 procent



Registrované partnerství je možné uzavírat od 1. července 2006. Do 1. července 2018 jej uzavřelo celkem 2950 párů, z toho 1880 mužských a 1070 ženských. Z nich požádalo o zrušení partnerství 423 párů, tedy necelých 15 procent.

Nejvíce takových svazků vzniklo v Praze, ve středních Čechách a na jižní Moravě, nejméně na Vysočině a Zlínsku. Podle únorového průzkumu agentury Median tři čtvrtiny Čechů souhlasí s tím, aby lidé měli možnost uzavírat manželství bez ohledu na svou sexuální orientaci.

Tři pětiny dotázaných jsou pro, aby páry gayů a leseb mohly adoptovat opuštěné děti z ústavů.