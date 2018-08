nšt, Novinky

Kvůli plánované rekonstrukci dolní části Václavského náměstí nabral letošní Duhový průvod novou trasu, a to ulicí Opletalovou, Hybernskou, přes náměstí Republiky, Dvořákovo nábřeží, Čechův most a Letnou, kde je pro účastníky až do nočních hodin připraven hudební program.

Nová trasa pochodu Prague Pride 2018

FOTO: Mapy.cz

V čele průvodu vyrazily napříč centrem Prahy tři vozy Mini Cooper, do kterých zasedli ocenění LGBT aktivisté a aktivistky, tedy tzv. Maršálové a Maršálky. Kromě pestrobarevných, vyzdobených vozů ale přitáhla pozornost také Pirátská loď, jejíž součástí je bublinkovač a konfetové dělo. Kormidla se chopili poslanci za Pirátskou stranu včetně kandidáta na primátora Zdeňka Hřiba.

Centrem Prahy vyrazil už poosmé průvod hrdosti Prague Pride Parade.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Novinkou průvodu je také tzv. tichá zóna, prostřednictvím které chtějí pořadatelé vyjít vstříc nejen těm, kteří si na hlasitou hudbu příliš nepotrpí, ale také psům.

Festival je letos zaměřen především na téma rodiny, což má lidem z LGBT komunity dodat podporu proti častým nálepkám, které kvůli své sexuální orientaci mnozí právě ve svých rodinách získávají. Kromě diskuzí na různá témata spjatá s rodinnými hodnotami se účastníci Prague Pride mohou účastnit také mnoha hudebních divadelních a filmových akcí.