Václav Pergl, Právo

Žádosti o úhradu léků, které ještě pojišťovny běžně neplatí, posuzovali doteď revizní lékaři. Ti jich asi deset procent zamítali. Jak má vypadat nový postup?



Rozhodli jsme se mnohem víc zapojit odborné lékařské společnosti. Ty by nově měly vždy posoudit, zda má nový lék pro pacienta skutečně přínos proti stávající léčbě.

Zároveň by stanovily indikační kritéria a kvalifikovaný předpoklad, kolik pacientů může ročně daný přípravek potřebovat. Na základě toho pak pojišťovna bude jednat s dodavatelem léku.

A předmětem takového jednání bude co?

Výsledkem by měla být smlouva, kdy se pojišťovna zaváže k úhradě předpokládaného množství léku bez ohledu na to, že ještě nemá úhradu stanovenou od SÚKL. Podmínkou bude jednak to, že výrobce o stanovení úhrady nejpozději do roka SÚKL požádá, a zároveň přistoupí na princip sdílení rizik.

To znamená?

Po určité době se vyhodnotí, zda lék má pro pacienta takový přínos, jaký výrobce deklaroval. Pokud ano, hradí ho pojišťovna. Pokud ne, jdou náklady za výrobcem. Pojišťovna bude platit to, co skutečně funguje. Vyzkoušeli jsme si takový postup u několika přípravků, jejichž dodavatelé na sdílení rizik přistoupili už dřív, a považujeme ho za správný.

Od kdy by měla změna nastat?

Pokud vše dobře půjde, mohlo by to být už od září.

Bude takto postupovat jen VZP, nebo všechny zdravotní pojišťovny?

Nemohu mluvit za ostatní, ale před pár dny byla na ministerstvu velká porada ředitelů všech pojišťoven a ostatním se návrh líbil. Pro je i vedení ministerstva zdravotnictví.

Vypadá to, že jste s ministerstvem našli společnou řeč. Na rozdíl od části odborné veřejnosti, zejména profesních komor, které ho kritizují za nečinnost…

V problematice úhrad moderních léků to je právě ministerstvo zdravotnictví, které svým postojem otevřelo široký prostor pro změnu přístupu v lékové politice pojišťoven. Stejně tak ministerstvo svým přístupem posílilo postavení pojišťoven v systému a umožnilo tak historický úspěch v dohodovacích řízeních o navýšení úhrad za péči v příštím roce. Ve Sněmovně je ministerský návrh nového zákona o zdravotnických prostředcích, bez kterého by hrozil růst nákladů o více než dvě miliardy korun, ministerstvo se snaží posilovat péči o pacienty v problematických regionech...

Vy tedy nemáte dojem, že by ministr Adam Vojtěch zatím nenaplnil očekávání a že by úřad pod jeho vedením nic moc nedělal?

Ne, rozhodně si nemyslím, že by ministerstvo zahálelo. Samozřejmě ne všechny problémy lze vyřešit za pár měsíců, ale to ani nikdo rozumný čekat nemohl. Důležité je, že kroky, které pan ministr dělá, jdou podle mne správným směrem.