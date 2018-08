Kristýna Léblová, luh, Novinky

Vodárenská věž svému účelu sloužila pouze 25 let od svého zkolaudování v roce 1888, poté zde byly byty. V 50. letech minulého století u ní vznikla první přístavba, do které se nastěhovala mateřská škola. V 70. letech pak přibyla přístavba druhá, kam se přistěhoval Dům dětí a mládeže.

„Ten zde sídlil až do rekonstrukce, kterou jsme museli provést především s ohledem na dezolátní havarijní stav celé konstrukce i areálu,“ řekl Novinkám místostarosta Prahy 7 Pavel Vyhnánek (Praha 7 sobě).

Věž se konečně zbavila nazelenalé barvy.

FOTO: archiv Prahy 7

Celá rekonstrukce probíhala pod taktovkou restaurátorů ze studia Petra Hájka, kteří věži během roku a půl vrátili původní unikátní prvky. Kromě fasády, kterou pokládali zlatými plíšky a stříbrem, pak zrestaurovali například dveře, pískovcové schodiště i zábradlí, okna, podlahy, stropy či takové detaily jako typické kliky ze sedmdesátých let.

„Pískovcové schodiště se dochovalo v naprosto dezolátním stavu, bylo pokryté linem, přelité betonem. Restaurátoři ho schůdek po schůdku vrátili do jeho čisté pískovcové podoby, to samé platilo o zábradlí, které bylo z větší části poničené, takže se dělalo podle původní podoby zcela nové a o něco vyšší, aby splňovalo stávající normy,“ řekl Vyhnánek.

Restaurátoři zachovali původní schodiště i zábradlí.

FOTO: Novinky

Návrat do 70. let

V přístavbách věže restaurátoři ponechali původní prvky ze sedmdesátých let. „Týká se to třeba oken, takzvaných rekordek, nebo klik. Projektanti kladli důraz na to, aby se i tyto prvky ze 70. let zachovaly,“ přiblížil místostarosta.

Součástí věže je také knihovna či střešní terasa se zahradou, která je nejen esteticky výrazná na pohled, slouží ale zároveň jako izolace před teplem a zároveň neodráží teplo na okolní budovy.

Věž pro děti, výhled pro Prahu

„Hned, když vstoupíme do věže, je tam takzvané Foucaultovo kyvadlo, což je nový prvek, který zde umístili projektanti. Ukazuje názorně dětem, že se Země točí kolem vlastní osy,“ řekl Vyhnánek.

Poslední patro věže, kde byla původně vodní nádrž, se přeměnilo na sál s mnoha funkcemi. „Je zde elevační podlaha, obrovský komín, který se také opravoval, a do toho komína bude v nejbližších dnech zabudován periskop, ze kterého bude vidět na celé město. Obnoví se tedy výhled z vodárenské věže, který byl v průběhu let přerušen výstavbou,“ dodal místostarosta.

Rekonstrukce trvala 1,5 roku.

FOTO: archiv Prahy 7

Právě dětem bude totiž nově zrekonstruovaná věž sloužit nejvíce. Ty se sem vrátí v září, budou zde klubovny pro děti od sedmi let. Do budoucna je v plánu otevření třídy mateřské školy.

Pumpa z Prahy 2

Před budovou stojí další zajímavost - litinová pumpa, která původně stála na Praze 2. Někdy v první polovině 20. století byla umístěna právě na Letnou, ale svému účelu už nikdy nesloužila. Byla také v dezolátním stavu. „Momentálně je zde k vidění pouhé torzo, dříve tam byl veliký znak jako symbol hlavního města a dvě velké ozdobné lampy. Na těch se momentálně pracuje, to je velice pracný a nákladný proces,“ dodal Vyhnánek.

Pumpa původně stála na Praze 2.

FOTO: Novinky