jim, kab, ČTK, Právo

„Zatím je všechno příliš čerstvé. Martina jsem dobře znal, byl to můj kamarád. Nechceme, aby se na něj i na to, co pro republiku udělal, zapomnělo,“ řekl starosta Dívčic Radek Livečka, proč s kolegy zastupiteli zvažují zřízení pamětní desky.

Vždy jsem ti říkala, nelez tam, kam nemáš… Jednou jsi mohl poslechnout. Ale i tak jsem na tebe neskutečně pyšná a hrdá! Jana Marcinová

V Hluboké nad Vltavou, kde má být pohřben Kamil Beneš, obec poskytuje pozůstalým veškerou pomoc. „V posledních letech už u nás nežil, byl s manželkou v Plané nad Lužnicí, ale pohřeb se má konat tady,“ řekl Právu starosta Hluboké a senátor Tomáš Jirsa (ODS).

„Nedělal to pro peníze, ale pro čest“

Obec vyjednává s bratrem Kamila Beneše, který je místním velitelem hasičů, a skrze něj nabídla rodině finanční částku pro případnou okamžitou potřebu. Další peníze poskytla Planá nad Lužnicí.

ČTĚTE TAKÉ

Padlé vojáky povýšili, jejich převoz do ČR doprovodí gripeny



„Vybrali jsme jim na hřbitově několik míst, kde by mohl být pochován. Včera si ho přišli tatínek s manželkou vybrat a nabídli jsme jim uhradit všechny náklady, které s tím hrobem budou potřeba,“ řekl Jirsa. Nicméně armáda již oznámila, že náklady na pohřeb s vojenskými poctami bere na sebe.

Podle Jirsy se budou moci pohřbu zúčastnit všichni, kdo se s Kamilem Benešem budou chtít rozloučit.

„Dneska jsme stáli před pomníkem padlých obětí světových válek. A toto je v podstatě válka s terorem, tak je otázka, jestli bychom jeho jméno neměli dát na stejný pomník. Ale je to jen úvaha, teď ještě nevím, jestli je to dobře, nebo špatně,“ dodal starosta.

Je to síla, ale věděl, do čeho jde. Nedělal to pro peníze, byla to pro něj radost a čest

Na padlé vojáky vzpomínali přátelé i známí na Facebooku. „Můj milý exmanželi… vždy jsem ti říkala, nelez tam, kam nemáš… Jednou jsi mohl poslechnout. Ale i tak jsem na tebe neskutečně pyšná a hrdá! Dávejte na nás nahoře pozor a jednou se potkáme! Splním ti tvé přání a o vše se postarám. Nikdy nezapomenu!“ napsala Jana Marcinová.

Katka Májová zase zesnulému Martinovi Marcinovi vzkázala: „Marti, jednou si tu chlazenou spolu dáme. O Samanthu se postaráme, nikdy nezapomenu. Včerejší den je mou noční můrou. Nenáviděl jsi Facebook a teď je tě plný… Proč?!“

Patrik Staněk zase zavzpomínal na Patrika Štěpánka. „S Patrikem se známe od střední, hodnej kluk, dobrý srdce. Ještě před odjezdem na misi jsem s ním mluvil, už byl natěšenej. Je to síla, ale věděl, do čeho jde. Nedělal to pro peníze, byla to pro něj radost a čest. Budeš mi chybět, kamaráde. Nezapomenu!“ napsal.

Tvému synovi budu vyprávět...



Přátelé vzpomínali i na Kamila Beneše. „Jednou budu vyprávět tvýmu synovi, jakýho měl skvělýho tátu a co jsme vše zažili…“ napsal Jan Šindelář.

„To je strašný, Kamile, rád jsem s tebou hrával fotbal, pil pivo a smál se s tebou. Jsem hrdej na to, že jsem tě znal, odpočívej v pokoji, hrdino!“ napsal zase Zdeněk Jára.

Většina příspěvků na Facebooku byla pozitivní a oslavovala hrdinství padlých vojáků, našli se však i ti, kteří je zkritizovali a označovali je za žoldáky.

Evropská fotbalová federace UEFA v úterý nevyhověla žádosti pražské Slavie, aby při domácím zápase třetího předkola Ligy mistrů s Dynamem Kyjev mohla uctít památku vojáků. Informoval o tom předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.

UEFA podobně jako Mezinárodní fotbalová federace FIFA zakazuje a trestá jakékoli politické projevy hráčů či fanoušků při utkáních.