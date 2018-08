ČTK

Zíma také uvedl, že rodina by už měla být v ČR. Cestovní kancelář s pojišťovnou poté zajistí repatriaci zesnulého. To však podle něj může trvat i týdny, policie chce tělo vyšetřit, aby se zjistilo, jaký druh žraloka útočil. Žraloka pak budou chtít podle Zímy tamní úřady zabít.

Pláž u místa, kde se neštěstí stalo, je podle něj uzavřená. "V oblasti Marsá Alam doporučujeme klientům, aby se koupali v hotelových zátokách a mělčích lagunách a určitě neplavali na otevřené moře daleko od břehu," dodal.

Okolnosti úmrtí českého turisty vyšetřuje egyptská policie. Jak v pátek uvedl Zíma, neštěstí se stalo kolem 15:00.

„Napadl ho pravděpodobně žralok v hlubší vodě pod molem," řekl. Egyptské úřady podle něj zadržely poblíž místa neštěstí obchodní loď s dobytkem, jejíž posádka je podezřelá z toho, že přes zákaz házela uhynulá zvířata do moře.

Turisté zájezdy neruší



Podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří ČR Jana Papeže klienti mířící do stejného hotelu nepanikař: „Bere se to jako neštěstí, které se může stát kdekoliv. Je to bráno jako příroda, která taková je. Ani klienti, kteří míří do toho samého hotelu, nestornují, bereme to všichni naštěstí bez paniky jako věc, která může nastat.”

Že by se chtělo více lidí z místa vracet, nezaznamenala ani cestovní kancelář Fischer. Několik klientů s dotazem na změnu zájezdu zaznamenala agentura Invia.

„Jaký bude vliv na prodej zájezdů do Egypta, se teprve ukáže v příštím týdnu," dodal Petr Šatný z CK Alexandria. Ani podle něj nechce nikdo zájezd stornovat.