Překvapilo vás, když jste dostal nabídku na přestup z vnitra na obranu?



Než jsem byl osloven, tak se o tom dlouho spekulovalo v médiích. Nabídku jsem ale dostal bezprostředně předtím, než jsme to oznámili. Resort obrany jsem neznal, krom toho, co bylo v médiích, a toho, co jsme probírali ve vládě. A teď se mi ty informace potvrzují, že nejde o jednoduchý resort.

On je dokonce trochu toxický, protože většina ministrů tu skončila předčasně. Chtělo se vám do resortu, kde je snadné se historicky znemožnit?



Ty obavy jsem měl a zaznívaly během jednání s panem premiérem, kdy mi řekl, jaká by měla být moje role na obraně a co by se podle něj mělo v resortu zlepšit.

Jaké zadání jste od premiéra dostal?



Aby se zlepšila situace v akvizicích, začala se modernizovat armáda a aby se začaly plnit alianční závazky. Nechci hodnotit práci svých předchůdců, určitě to neměli jednoduché, ale řadě z nich se v této oblasti nedařilo.

Obraně by měl skokově růst rozpočet, zhruba o deset miliard ročně. Za několik let by se měl zdvojnásobit. Dokážete to, aniž by se ty peníze prošustrovaly?

Neřekl bych, že se rozpočet zdvojnásobí. Jsem zastánce toho, aby rostl realisticky, a potom myslím, že akvizice zvládneme. Armáda a generální štáb prošly obměnou, a za tu krátkou dobu, co tu jsem, jsem nabyl dojmu, že armáda ví, co chce. A nejsou to žádné vzdušné zámky. Teď to musíme transparentně pořídit.

Podle obranné strategie by se měl zvýšit počet vojáků z dnešních 24 na 30 tisíc. Jak chcete lidi motivovat, aby do armády šli, když na trhu práce už žádní nejsou?



Armáda má skvělé renomé a nabízí řadu zajímavých profesí. Lidé se hlásí a daří se nabrat okolo dvou tisíc vojáků ročně.

Budete chtít např. zvyšovat vojákům platy?



Armáda už nabízí nadprůměrné platy. My se budeme snažit je udržet na této úrovni, abychom stále byli lukrativním zaměstnavatelem.

Další navyšování platů v armádě by asi špatně snášeli policisté a hasiči, asi jste jako ministr vnitra slyšel od policistů nářky, že berou méně než vojáci.

Několikrát. Snažím se na to dívat objektivně a myslím, že by mělo dojít k narovnání finančního ohodnocení u ostatních bezpečnostních sborů. Aby to bylo vyvážené, protože vnitřní i vnější bezpečnost jsou spojené nádoby.

Obavy z ministerstva obrany jsem měl a s premiérem jsem o nich mluvil

Vojáci mají řadu benefitů a např. na vnitru se teprve před nedávnem vyřešilo stravování, které je v armádě běžné.

Jak vás přijali vojáci? Pomohlo, že víte, jaké je to, nosit uniformu?



Nevím, ale zatím jsem neměl z našich jednání špatný pocit.

Zeptali se vás generálové, kde jste sloužil jako voják a jakou máte hodnost?



Nezeptali.

A byl jste na vojně?

V roce 1987 jsem nastoupil jako vojín střelec, ale protože jsem chtěl jít na policejní školu, tak jsem šel na pětiměsíční náhradní službu.

Jako ministr vnitra jste nechal prošetřit hospodaření rozvědky ÚZSI, dokonce jste odvolal ředitele. Budete prověřovat, jak hospodaří i Vojenské zpravodajství?

Zajímám se o všechny součásti ministerstva obrany a chci vědět, jak fungují a jak hospodaří. Ale nemám žádnou informaci nebo indicii, že by se chovaly nehospodárně, jako jsem měl na vnitru, abych Vojenské zpravodajství nechal víc prověřit.

Kdy odstartujete velké zakázky na 210 nových bojových vozidel pěchoty (BVP) za 53 miliard a vrtulníky až za 12 miliard?



Zakázka na víceúčelové vrtulníky je před odsouhlasením a počítám, že by vyhlášení výběrového řízení mohlo přijít mezi zářím a říjnem.

Navyšovat platy vojáků nejde dřív, než se dorovnají u policistů a hasičů

Co se týče nových BVP, půjde o největší zakázku co do počtu techniky i do finančního objemu. Přípravy natolik pokročily, že očekávám, že výběrové řízení zahájíme okolo září. Na tuto zakázku byl velký tlak, a proto je pod velkým dozorem. Myslím, že to bude jedna z nejlépe připravených zakázek z pohledu transparentnosti.

Jak jste připraven na lobbistické tlaky, které tak velkou zakázku budou provázet?

Ty mohou nastat, ale mě nechávají absolutně klidným, protože žádné tlaky nechci připustit a nejsem ochoten v tomto směru nic tolerovat.

A jak to chcete u vašich podřízených náměstků a dalších úředníků zařídit?



Teď řeknu, co tu ještě nezaznělo. Proces akvizice lze rozdělit na několik segmentů. Začíná to marketingovým průzkumem, poté tu je tvorba specifikací a zadávacích podmínek, další segment je samotné zpracování nabídek, dále financování a kontrola jakosti. A já chci, aby lidé, kteří zpracovávají zakázky, nebyli ve styku s obchodníky. Tady v tom musí dojít ke změně. Protože jinak se ti lidé jen těžko vymaňují z kritiky, že se na veletrzích a různých akcích potkávají s potenciálními dodavateli a obchodníky a poté zakázku zpracovávají a jsou u výběru. To chci odstranit.

To nevidím jako příliš reálné. Jak budete chtít zabránit náměstkům či ředitelům sekcí, aby se nestýkali se zbrojaři?



Ti, kteří zakázky zpracovávají, nemohou dělat obchodní činnost, to musí dělat jiní lidé. Jak jinak chcete zabránit podezření z lobbismu a klientelismu?

Budete chtít lidem z vyzbrojovací sekce zakázat zbrojařské veletrhy a zahraniční cesty k možným dodavatelům?



Ti, kteří zjišťují trendy, pořádají průmyslové dny, budou jezdit dál. Ale určitě ne úředníci, kteří zakázku zpracovávají a rozhodují o výběru.

Ve vládě jste jako nestraník za ANO. Jak se rozhodujete při hlasování o věcech, které navrhují vaši kolegové a kterým nerozumíte?



Podle zdravého rozumu. A také se o složitých věcech často dlouze diskutuje a podle toho se orientuji.

Ptám se, jakou od vás hnutí ANO nebo premiér Babiš vyžadují loajalitu k jejich návrhům?



Nemám pocit, že by byla vyžadována loajalita i po stranických ministrech. A nikdy se mi ještě nestalo, že by po mně byla vyžadována nějaká loajalita.

Jak se vám líbí program hnutí ANO?



Programové prohlášení vlády vycházelo z programu ANO a já jsem se na tvorbě programu vlády podílel, tak jsem s ním ztotožněn a jsem s ním v souladu. A také, když mně pan premiér dal nabídku jít do vlády a já jsem ji přijal, tak lze očekávat, že určitá sympatie s programem hnutí ANO tam byla.

Volil jste na podzim ANO?



Volil.

Vstoupíte do hnutí?

Zatím jsem o tom nepřemýšlel. A také nepřišla nabídka, abych vstoupil.

Jste politicky víc zaměřený napravo, či nalevo?

Spíš napravo.

Politicky jste se angažoval už v hnutí BOS, které má dost radikální názory např. na členství Česka v NATO. Proč jste tam vstupoval?

I když jsem skončil ve veřejné sféře (jako náměstek na vnitru) a začal dělat v privátní sféře (jako bezpečnostní ředitel ve Vítkovicích, a. s.), tak jsem se stýkal s bývalými kolegy z policie, ale i z armády a od hasičů, a diskutovali jsme o různých problémech.

Dokud nepadne pravomocné rozhodnutí, je Babiš nevinný

Poté jsme se domluvili, že založíme politické hnutí BOS, což znamená bezpečnost, odpovědnost a solidarita. Chtěli jsme pomoci při hledání řešení stále se zhoršující bezpečnosti. To bylo na začátku roku 2017, ale pak se na to začali nabalovat různí lidé a ten původní směr se vytratil, proto jsem loni v létě z toho vystoupil.

Ale ještě v době, kdy jste tam byl, pořádalo hnutí konferenci, na které padaly názory proti vyslání vojáků do mise v Pobaltí. S tím jste souhlasil?



To jsou extrémní názory. Dokonce jsem byl spojován s názory, že bychom měli vystoupit z NATO. Takové nesmysly tam začaly padat a dostalo to zcela jiný směr, proto jsem odešel. Stejně jako jiní, kteří se s takovými názory neztotožnili.

Nemáte obavu, že podobnou zkušenost můžete udělat s ANO a s Babišem?

Hnutí ANO je stabilní politický subjekt s jasnými názory na zahraniční politiku nebo bezpečnost. Takže nevěřím, že by mohlo dojít k nějakým změnám.

Před časem mělo hnutí ANO ve stanovách, že trestně stíhaný člen se musí vzdát všech veřejných funkcí. Ale když začal být trestně stíhán Andrej Babiš, tak to ze stanov zmizelo. Vám nevadí, že jste ministrem ve vládě, kterou vede stíhaný člověk?

Kdyby mi to vadilo, tak bych tu funkci nepřijal. Ale vzhledem k tomu, že jsem čtvrt století dělal v oblasti trestního práva, tak ctím presumpci neviny. Něco jiného by bylo, kdyby tady bylo pravomocné rozhodnutí.

Jak jsme si mohli všimnout během kauzy kolem vaší diplomové práce, tak jste kromě policejní školy vystudoval i ekonomiku. Jak hodnotíte Babišovy problémy s korunovými dluhopisy a s dotacemi na Čapí hnízdo po věcné stránce?

Já jsem ekonomiku studoval hlavně proto, že hospodářství bylo silně provázáno s velkou většinou případů, které jsem jako policista řešil. Převážně jsem vyšetřoval násilí a vraždy a viděl jsem, že motivace pro tyto činy většinou začala v hospodářské oblasti a končila právě násilím.

Ale co váš názor na Čapí hnízdo?



Já věci hodnotím, a dělám to tak celý život, jenom pokud je znám. Považuji se za profesionála v oblasti bezpečnosti, a když se mě lidé ptají a chtějí diskutovat o některých případech, tak jim vždy říkám, že by bylo hodně neprofesionální o tom mluvit, dokud si nepřečtu spis.

Soc. demokraté si prosadili do koaliční smlouvy, aby vláda skončila, pokud Babiš bude odsouzen v první instanci. Jak byste se choval, kdyby k tomu došlo?

Choval bych se stále stejně. V dnešní nepředvídatelné době bych raději počkal na pravomocné a konečné rozhodnutí. Nejsem odborník na justici, ale v minulosti tu byla problematická rozhodnutí. Takže bych si raději počkal.

