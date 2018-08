Adéla Jelínková, Právo

Nyní nemocnici dočasně vede primář radiodiagnostického oddělení Josef Vymazal. Na místo ředitele je vyhlášeno výběrové řízení.

Důkazy redakci poskytl člověk, jenž podniká se zdravotnickým materiálem a s nemocnicí, potažmo s Holte několik let pravidelně obchodoval. Podle něj si společnost navíc nikdy nezažádala o žádnou slevu, s prodejci nesmlouvala, cena jí byla jedno, na rozdíl od ostatních nemocnic v Česku.

Vždy se představovali jako Holte. Zajímavé je, že je nikdy nezajímala cena. Brali to za plnou svědek

Akciovou společnost Holte Medical plně ovládal vysoký management Homolky. Od roku 2015 zde jako předseda dozorčí rady působil exředitel Oliva.

Mezi lety 2015 a 2016 pak byla jako místopředsedkyně představenstva dokonce bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová (ANO), která v nemocnici zároveň zastávala post náměstkyně pro obchod a ekonomiku. Dnes tuto funkci vykonává Martin Dařílek, což je zároveň bývalý předseda představenstva Holte Medical.

Cílem managementu mělo být postupně oslabovat dodávky materiálu přes prostředníka, tedy Holte, tak, aby nákupy byly transparentní a probíhaly přes veřejné soutěže. Tlačilo na to hned několik ministrů zdravotnictví, naposledy Adam Vojtěch (za ANO).

To se ale dle auditu nemocnice, jehož závěry Právo předminulý týden a po jehož medializaci Oliva odstoupil z funkce, ani v nejmenším nedělo.

I podle podnikatele se zdravotnickým materiálem, který si přál zůstat v anonymitě, se veškeré obchody nemocnice odehrávaly vždy výhradně pod taktovkou Holte. „Homolka nikdy nenakupovala přes nikoho jiného než přes Holte. Ještě v květnu a červnu jsem s nimi mluvil a domlouval si obchod. Po telefonu i v e-mailu se představovali vždy jako Holte,“ prozradil Právu muž.

Nemocnice však jakékoliv obchody přes Holte, které měly proběhnout od března, odmítá. „Vaše informace jsme prověřili a vylučujeme jakékoli objednávky zdravotnického materiálu i jeho dodávky do nemocnice prostřednictvím společnosti Holte Medical po 31. 3. 2018,“ sdělila Právu PR specialistka Homolky Jitka Mravinacová.

Právo však má k dispozici e-maily, ze kterých vyplývá, že dodávky ještě v červnu skutečně sjednávala společnost Holte Medical.

Příjemcem samotné objednávky uvedeným na smlouvě již ale byla pouze Homolka – na rozdíl od období do března 2018, kdy Holte ještě uzavírala smlouvy na své vlastní jméno.

Podle podnikatele, který s Homolkou obchodoval minimálně pětkrát do měsíce, však obchodování s Holte i po březnu nebylo jedinou podivností, která se se společností a její činností pojila.

Právo má k dispozici e-maily, ze kterých vyplývá, že dodávky ještě v červnu skutečně sjednávala společnost Holte Medical

„Zajímavé je, že je nikdy nezajímala cena. Brali to za plnou. Nikdy nedělali poptávky – tak jako ostatní nemocnice, nevyjednávali o slevách. Prostě jen poslali objednávku. Nevzpomenu si na nemocnici, která by jednala podobně,“ popsal praktiky společnosti muž s tím, že Holte přitom neustále objednávala obrovské množství materiálu.

Podle něj je dále otázka, kolik zaplatila za materiál od Holte nemocnice, když společnost sama nakupovala za plnou cenu. S platbou dodavatelům ale Holte měla problém.

„Slevy je nezajímaly, jediné, co bylo pro Holte vždy důležité, bylo to, aby měla dlouhou splatnost, obvykle tak devadesát dní. Nikdy to dřív nezaplatili, nezajímalo je to. S jinými klienty se domlouváme většinou na třiceti dnech. Tady to bylo devadesát a stejně někdy zaplatili až po splatnosti,“ vzpomínal podnikatel.

Nemocnice se brání tím, že jen za rok 2017 „obdržela od společnosti Holte Medical bonus ve výši 35 780 000 korun“. Bez Holte nemocnice nakupovala jen v naprostém minimu případů. Ani tehdy se ale nejednalo o klasickou a transparentní veřejnou soutěž.

Jak Právo zjistilo, nemocnice v některých případech oslovovala dodavatele napřímo, bez veřejných soutěží – v tzv. jednacím řízení bez uveřejnění, a využívala přitom toho, že je Holte Medical oficiálně v likvidaci. „Na základě bezproblémového zajištění dodávek se zadavatel rozhodl zadat tuto veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění, protože se jedná o krajně naléhavou okolnost. Zadavatel tuto situaci nezpůsobil, jelikož společnost, prostřednictvím které probíhají in house dodávky, se nachází v likvidaci,“ stojí například v dohodě na dodávky vyšetřovacích rukavic z dubna 2017, kterou má redakce k dispozici.

Management nemocnice přitom věděl minimálně tři roky dopředu, že Holte Medical do likvidace vstoupí. „Za letošní rok jsme vykázali zatím dvě (smlouvy z jednacího řízení bez uveřejnění – pozn. red.), a to s odůvodněním, že v předchozích soutěžích nebyla podána žádná nabídka,“ argumentovala Právu mluvčí Homolky Martina Dostálová.

Jak ale upozornili v auditu kontroloři, veřejné zakázky, když už nějaké nemocnice vyhlašovala, byly psány nejednoznačně a zmatečně, a proto se do nich téměř nikdo nehlásil.