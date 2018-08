Novinky

Obvodní soud pro Prahu 1 případ vyřešil v pondělí trestním příkazem. V úterý, kdy se informace o verdiktu objevila, mluvčí Pavla Hájková výši trestu nesdělila s tím, že verdikt doposud nebyl doručen všem účastníkům řízení.

Staník může proti trestnímu příkazu, který zatím není pravomocný, podat odpor, v takovém případě by soud musel nařídit hlavní líčení a kauzu projednat.

Pokud by Staník pokutu nezaplatil, musel by jít na dva měsíce do vězení, uvedla ČT.

Staník podle svědků loni na podzim v jednom z restauračních klubů Sněmovny v opilosti vyzýval k zabíjení menšin. [celá zpráva]

Staník byl dlouholetým členem ČSSD. Ze strany byl v roce 2012 vyloučen – už tehdy úzce spolupracoval s Tomiem Okamurou. Působil rovněž jako asistent poslance SPD Jaroslava Holíka.