Novinky, ČTK, Právo

„Rozhodl jsem se k 31. červenci 2018 prodat svůj podíl ve společnosti Fair Credit. Vedly mě k tomu četné dotazy novinářů a fakt, že toto téma se objevovalo v každém rozhovoru a překrývalo prostor pro témata Prahy a mojí kandidatury,“ uvedl Stuchlík.

Podnikatel a zakladatel společnosti Fincentrum Stuchlík nahradil v čele pražské kandidátky ANO Patrika Nachera, kterého dříve v referendu vybrali pražští členové hnutí. Stuchlíkovo angažmá ve Fair Creditu záhy vzbudilo kritiku. Stuchlík uvedl, že společnost Fair Credit je pro něj jednou z mnoha pasivních investic a investoval do ní až poté, co se ujistil, že funguje eticky správně. Půjčky jsou podle něj drahé, ale odpovídá to míře rizikovosti u tohoto typu úvěrů.

Ve firmě měl asi dvacetiprocentní podíl, který mu ale podle jeho slov nevynesl žádný zisk. V úterý Právu nereagoval na telefonáty. Není tak jasné, za kolik svůj podíl prodal, ani další okolnosti obchodu.

Záchrana ztrátového podniku vyvolává otazníky



Jak upozornilo Právo, do podnikání Fair Creditu, který se potýká se ztrátou přibližně 350 až 400 miliónů korun, majetkově vstoupila J&T Banka finančníků Patrika Tkáče a Ivana Jakaboviče. Ti přitom vlastní na pražském Starém Městě velký pozemek, na němž stojí hotel InterContinental. Součástí jejich pozemku je i přilehlá piazzetta, kterou se miliardáři snaží již delší dobu zastavět, v plánu mají až osmipatrovou budovu.

Kvůli nevoli Pražanů a současnému územnímu plánu, který piazzettu označuje jako náměstí, a tedy jako nezastavitelné území, se jim to nepodařilo. Potřebují tedy podporu pražských politiků.

Tak by se mohl změnit po zástavbě náměstí.

FOTO: Právo

V případě, že by se Stuchlík stal v podzimních volbách novým primátorem, podílel by se na přijetí návrhu nového metropolitního plánu města, který už piazzettu umožňuje zastavět až osmipatrovou budovou, z čehož by miliardářům mohly plynout stamiliónové zisky.

Půjčky se přeplácí až o téměř 158 procent

Výše úroků z půjček Fair Creditu, uváděná na webu firmy, se pohybuje podle výše úvěru a délky splácení od 21 do 35 procent. Například u hotovostní půjčky 50 000 korun splácené po dobu 78 týdnů činí úrok 21,27 procenta a RPSN, tedy roční procentní sazba nákladů, která udává, o kolik člověk zaplatí víc, dosahuje 157,85 procenta.

V Indexu odpovědného úvěrování, který vydává organizace Člověk v tísni, se Fair Credit umístil třicátý ze 42 hodnocených společností.