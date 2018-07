Novinky

Rath již před pár dny ke své kandidatuře řekl, že i díky pobytu v litoměřické věznici zná město a jeho problémy dokonale.

„V Litoměřicích jsem ve vazbě strávil dost času, takže město znám nejen jako občan, ale v podstatě i z druhé strany, což je dle mého zajímavá zkušenost,” řekl Rath minulý týden Lidovým novinám s poukazem na nevhodnost umístění věznice uprostřed města.

Brífink s oznámením kandidatury Rath uspořádal právě před litoměřickou věznicí. Doprovázela jej předsedkyně České suverenity Jana Volfová.

Rath tvrdí, že by v Senátu bojovat proti privatizaci litoměřické nemocnice. Chtěl by se zaměřit rovněž na boj proti byrokracii a migraci.

Bývalý hejtman by v případě svého zvolení získal imunitu. Ta by se mu mohla hodit v případu stíhání, ve kterém jej soud poslal na 8,5 roku do vězení za korupci.