Novinky, ČTK

„Ten příběh je šokující. Co se tady událo za těch 20 let, to vyvádění majetků za mizivé ceny. My určitě jako vláda se tím budeme zabývat a požádáme příslušené složky o prověření těch věcí,” řekl Babiš.

V pondělí se uskuteční schůzka mezi zástupci družstva a konkurzním správcem Josefem Monsportem, které se zúčastní také Babiš jako moderátor. Martin Junek za družstvo řekl, že na schůzku přijdou s nabídkou odkupu dotčených domů za 10,5 miliónu korun. Družstvo vydalo prohlášení, že mu vždy šlo o ochranu investic klientů.

Musejí vyklidit byty do měsíce



Bývalí klienti společnosti H-System musejí podle verdiktu NS zveřejněného v úterý vyklidit do měsíce byty v osmi domech v Horoměřicích. S tím ostře nesouhlasí. Týká se to asi 60 rodin, poškozených v kauze H-System je dohromady více než tisíc. Podle NS jsou nájemní smlouvy mezi družstvem a obyvateli bytů neplatné.

Domy v Horoměřicích, které si bývalí klienti zkrachovalé společnosti H-System dostavěli svépomocí

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Martin Junek, který vystupuje jako mluvčí družstva. Řekl, že podle právníků družstva byl rozsudek NS nečekaný a nestandardní. Soud podle něj poslal rozsudek do datových schránek advokátů teprve v pondělí, členové družstva se tak o celé situaci dozvěděli až z médií.

Obyvatelé domů, kteří se mají vystěhovat, v neděli na příjezdové cestě k nemovitostem postavili závoru, má podle nich ovšem spíš symbolický význam. [celá zpráva]

„Chceme upozornit na to, že přístupová komunikace do této naší lokality nepatří správci konkurzní podstaty, ale patří bytovému družstvu Svatopluk,” řekl jeden z obyvatel Richard Stadler. „Závora nebude uzavřená,” dodal. Ne všichni ale s takovým krokem souhlasí. Podle nich jde o zbytečné divadlo, řekli před schůzí.

Lidé z bytového družstva Svatopluk nainstalovali na příjezdové cestě závoru.

FOTO: Michal Krumphanzl, ČTK

Dorazil i Čunek



Premiér si před jednáním sedl ke stolu mezi místní, zástupci družstva ho oficiálně nepozdravili. Řekl, že v Horoměřicích má známé a dorazil na pozvání. V průběhu jednání si dělal poznámky z proslovů. Zástupci družstva poděkovali za zájem a podporu médiím i politikům.

Po Babišovi dorazil do Horoměřic také hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek (KDU-ČSL). Politici po rozhodnutí Nejvyššího soudu začali ohlašovat, že se schůze zúčastní. O účasti uvažoval i ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), nakonec se ale omluvil, řekl Junek.

Do Horoměřic dorazili premiér Andrej Babiš (vlevo) i hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

FOTO: Michal Krumphanzl, ČTK

Společnost H-System uzavřela po svém založení v roce 1993 se stovkami zájemců smlouvy o výstavbě a převodu bytů a domků v okolí Prahy. Na podzim 1997 zkrachovala, dokončila jen 34 rodinných domů. Tisícovka lidí přišla po pádu H-Systemu o miliardu korun. Majoritní akcionář Petr Smetka si za vytunelování firmy odpykal 12 let ve vězení.

Stavební bytové družstvo Svatopluk založila část poškozených klientů H-Systemu v říjnu 1997 s cílem pokračovat ve výstavbě domů i za cenu dalších investic. Tehdejší správce konkurzní podstaty zkrachovalé firmy H-System Karel Kudláček jim to za určitých podmínek povolil. Jeho nástupce Monsport je ale později vyzval, aby nemovitosti vyklidili a umožnili prodej.

Členové družstva vedou s Monsportem od roku 2000 spory, aby se vystěhovat nemuseli. V minulosti pražské soudy žalobu správce zamítly, mimo jiné pro rozpor s dobrými mravy. NS nyní dospěl k opačnému závěru.