nšt, Novinky

V budově nyní finišují zedníci práce na omítkách a do takzvané Šlechtovky se tak pustili restaurátoři, kteří se vydali i na průzkumy.

„V grottě jsou poměrně velké nálezy. Byla zde původně plastická štuková výzdoba, která byla doplněna skleněnými střepy a na žebrech klenby byly použity lastury. Ty jsou však v současné době chráněné, takže bude v jednání zda budou nahrazeny či nikoliv,“ přiblížila Novinkám restaurátorka Daniela Hejretová.

Během rekonstrukce restaurátoři odhalili původní stropy.

FOTO: Novinky

Pokud by mělo jít o skutečné lastury, muselo by podle ní ministerstvo životního prostředí povolit odlov zhruba šesti tisíc živočichů, protože právě tolik lastur by bylo třeba k rekonstrukci. V barokní grottě má vzniknout vysoká pískovcová kašna, jejíž původní tvary restaurátoři nedávno objevili.

Budova Šlechtovky vznikla koncem 17. století, svoji současnou podobu má ze druhé poloviny 19. století. Jméno získala po Václavu Šlechtovi, který na místě provozoval restauraci až do druhé světové války. Úřady zavřely již znárodněnou restauraci v 60. letech, a to kvůli havarijnímu stavu. Kromě dvou požárů v roce 1978 a 1980 přežila budova také povodeň v roce 2002, která restauraci zatopila do výšky čtyř metrů.

Náklady na znovuotevření Šlechtovy restaurace mají podle plánu přesáhnout 100 miliónů korun.