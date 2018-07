Vladimír Klepáč, Právo

Dodal ale, že soudy nerozhodují na základě společenské poptávky nebo poptávky ze strany politiků. Připomněl, že členové družstva se mohou ještě obrátit na Ústavní soud. Mohou jej požádat také o odklad stěhování.

Tomíček připomněl, že úkolem soudců je nezávislé hledání spravedlnosti. „Příslušný senát civilního kolegia Nejvyššího soudu jistě rozhodoval s vědomím těchto skutečností, zvažoval i dopad na obyvatele domů určených k vystěhování a vyklizení, ale na druhé straně musel řešit v rámci insolventního řízení i dopad na ostatní poškozené,“ uvádí se v jeho vyjádření.

Šámal detaily se Zemanem řešit nebude



Zdůraznil, že předseda NS Pavel Šámal je připraven se sejít s prezidentem Milošem Zemanem. Schůzka se uskuteční již příští úterý na Pražském hradě. Zeman v souvislosti s kauzou vyjádřil vážné pochybnosti o kvalitě a lidskosti soudního systému. [celá zpráva]

„Předseda NS však zdůrazňuje, že nemůže při takové schůzce s prezidentem probírat jednotlivé aspekty konkrétního případu. Bylo by v rozporu se zásadou nezávislosti soudů a soudců, kdyby do rozhodování ve věci H-Systemu zasahoval předseda soudu jakýmkoli způsobem jako orgán státní správy NS. Předseda soudu předpokládá, že takto celou věc vnímá i pan prezident, a proto považuje pozvánku na Hrad jako výzvu k diskuzi nad současným stavem soudního systému v České republice,“ doplnil Tomíček.

Divoká devadesátá léta



Připomněl, že kauza H-System má prvopočátek už v devadesátých letech minulého století, pro které se vžilo označení „divoká devadesátá léta“. Projekt H-System, založený a vedený Petrem Smetkou, nebyl tehdy zdaleka jediným projektem, který takto skončil. Tuto dobu provázely krachy řady podniků, bank, hovoří se v té souvislosti mj. také o divoké privatizaci.

Právě z té doby pochází řada sporů, kterými se musí soudy zaobírat ještě dnes, mnohé z těchto kauz pak mají přesah i do trestněprávní roviny. „Nejvyšší soud se domnívá, že by si politici měli sami uvědomit svoji spoluzodpovědnost za tehdejší styl podnikání v České republice, jehož dozvuky neustále soudy musí řešit, a neměli by nyní populisticky na soudy útočit. Bohužel, v řadě případů jsou soudci postaveni do role, kdy ve složitých kauzách hledají obtížně spravedlnost, a dokonce někdy jen z řady možných špatných řešení podle jejich názoru volí to nejméně zlé,“ dodal Tomíček.